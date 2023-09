L’Erba del Re compie vent’anni Luca Marchini brinda al futuro "Qui la terra delle opportunità"

di Stefano Marchetti

Cosa sono vent’anni? "Sono tanti momenti bellissimi di fatica, di costanza ma di volontà di fare, con l’entusiasmo di poter arrivare ai traguardi desiderati", confida Luca Marchini che ha voluto festeggiare i vent’anni de L’Erba del Re, il suo celebre ristorante in zona Pomposa, invitando familiari, amici, collaboratori, autorità, clienti e fornitori a un frizzante cocktail party. Un compleanno importante per lo chef che ha trovato a Modena la "terra delle opportunità", come ha detto in un saluto agli ospiti: "Questi vent’anni sono stati un percorso a volte tortuoso, affatto semplice, ma sicuramente molto gratificante ed emozionante – ha aggiunto –. Viviamo in una terra dove le opportunità possono diventare realtà, e dove chi immagina di spingersi oltre può concretizzare le sue idee".

Per lui è stato proprio così, come ci ha raccontato anche su "Qn Itinerari". Aretino di origini, Luca Marchini ha 52 anni ed è approdato sotto la Ghirlandina quando ne aveva 17: si è laureato in Economia e commercio e pensava di aprire uno studio da commercialista, quando poi è avvenuta la svolta verso l’alta cucina. Dagli insegnamenti di tre maestri, Massimo Bottura, Jean Louis Nomicos e Bruno Barbieri, ha maturato sempre più il desiderio di intraprendere una propria strada: nel 2002, Luca Marchini ha deciso di avviare a Modena il suo ristorante che ha inaugurato nel 2003. Vent’anni fa, appunto.

In occasione dell’importante compleanno, lo chef ha voluto ‘donare’ al suo "L’Erba del Re" e a quanti lo frequentano un restyling della sala (il terzo, dalla nascita del locale). Durante l’estate, poi, è stata completamente rinnovata la cucina, "ora con un monoblocco con dotazioni Electrolux creato appositamente su misura per noi e per i nostri spazi", spiega Marchini. "Occorre avere i piedi bene ancorati a terra, ma poter anche volare lontano, molto lontano", ha proseguito Luca Marchini. Durante il suo intervento ha voluto essere attorniato dai ‘suoi’ ragazzi, ovvero da tutti coloro che collaborano con lui nei diversi rami di impresa. Negli anni, infatti, lo chef ha esteso la sua attività al catering di qualità, ha acquisito la gestione della Trattoria Pomposa a pochi passi dal suo ristorante, ha creato una scuola di cucina, ha ideato la linea di prodotti "Bottega DA RE", ha anche ripensato menù e sapori per i pasti dei pazienti dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e per le scuole materne comunali di Castelfranco Emilia. Marchini ha sottolineato l’importanza della condivisione "che è un dovere sociale": da qui è giunto il suo "grazie" per tutti coloro che lo hanno seguito e sostenuto nel suo percorso di questi anni, in primis i familiari, la moglie Antonella, i tre figli, la mamma Gabriella e il papà Vittorio "che mi ha dedicato tutto se stesso, il suo intelletto, la sua sensibilità e la sua pragmaticità".

Per la serata speciale (fra gli ospiti anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e Nicoletta Mantovani, che con Marchini ha realizzato anche il libro sulle ricette di Luciano Pavarotti) sono stati serviti deliziosi amuse bouche, fra le creazioni iconiche dello chef, oltre a uno speciale risotto al Parmigiano, il tutto accompagnato da ottimi calici. E per il gran finale è stata tagliata una ricca torta di compleanno. "Lunga vita a L’Erba del Re!", ha concluso lo chef fra gli applausi. Vent’anni sono un segno di maturità e una nuova giovinezza.