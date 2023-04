’L’esorcista del papa’ Il film su Amorth

"Io paura di Satana? È lui che deve avere paura di me: io opero in nome del Signore del Mondo. E lui è solo la scimmia di Dio". Questa frase padre Gabriele Amorth, il presbitero modenese, scomparso a Roma 91enne nel 2016, uno dei principali esorcisti attivi in Italia, la pronunciò nel corso di una vecchia intervista in cui spiegava la sua attività contro le persone ritenute possedute. Ora la sua storia, liberamente tratta dai suoi libri ’Un esorcista racconta’ e ’Nuovi racconti di un esorcista’, diventa un film, in uscita oggi, intitolato ’L’esorcista del papa’, diretto da Julius Avery. Nei panni del religioso c’è la star mondiale del Gladiatore, Russell Crowe che interpreterà Amorth incaricato dal papa (l’attore Franco Nero) impegnato appunto in un esorcismo: da qui in avanti i colpi di scena non mancheranno. Una tra l’horror e il fantastico.