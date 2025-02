L’esperto Marc Di Maggio: "Non sappiamo proteggere le persone sole e fragili"

"Le storie di Daniela Ruggi come quella di Alessandro Venturelli, aprono uno spiraglio inquietante su una realtà nascosta, un sottobosco di sofferenza giovanile che trascende i confini nazionali". A parlare è Marc Di Maggio, cercatore di persone scomparse e tra i componenti di Nostos: un’organizzazione di volontariato dedicata a riportare a casa le persone scomparse e che – come spiega il cercatore – si è messa a disposizione anche per cercare Daniela Ruggi. "Nostos lotta contro l’indifferenza: in Italia, tra 15.000 e 20.000 persone scompaiono ogni anno. Un dato agghiacciante, che spesso si traduce in un silenzio assordante, in un’indifferenza che lascia famiglie distrutte a lottare sole contro il tempo e la burocrazia".

Come nasce Nostos?

"Dall’esperienza personale della sua presidente, Roberta Carassai e si batte per cambiare le cose. È una lotta contro il tempo, contro la mancanza di risorse e contro una cultura dell’oblio che rischia di condannare all’invisibilità chi si perde. La storia di Alessandro è emblematica. Un ragazzo scomparso, un mistero che si infittisce a causa di un sistema di allerta inefficiente e di una risposta istituzionale troppo lenta. Le prime quarantotto ore, cruciali per le ricerche, vengono perse tra burocrazia e mancanza di mezzi. Mentre negli Stati Uniti i cellulari e i cartelli autostradali si mobilitano in pochi minuti, in Italia la famiglia di Alessandro si è ritrovata sola, abbandonata a un’attesa straziante. La differenza è abissale, un grido silenzioso che mette a nudo le falle del nostro sistema".

L’organizzazione agisce quindi in modo diverso?

"Nostos cerca di colmare queste lacune, offrendo supporto psicologico, giudiziario e investigativo alle famiglie e alle forze dell’ordine, ma le risorse sono insufficienti. La scomparsa di una persona non è solo un evento tragico per la famiglia, ma è una ferita aperta nella società. Nostos si batte per far sentire le voci di chi si perde, per restituire speranza alle famiglie e per trasformare l’indifferenza in impegno concreto. Serve un cambio di rotta, un investimento maggiore in risorse e tecnologia, ma soprattutto un cambiamento culturale che dia priorità alla ricerca delle persone scomparse".

Lei è sceso subito in campo per cercare anche Alessandro Venturelli.

"La rabbia silenziosa di Alessandro, culminata nella fuga da casa, nascondeva un dolore profondo, un trauma inespresso amplificato da un grave incidente motociclistico. Come ipnoterapista, ho scoperto un ragazzo incapace di comunicare la propria sofferenza se non attraverso la furia, vittima di un sistema che privilegia soluzioni farmacologiche superficiali a discapito di un supporto psicologico adeguato. La sua storia, purtroppo, non è un caso isolato. Le strade di Bucarest sono diventate il mio punto di partenza, seguendo le tracce di Alessandro. Lì, tra i senzatetto, ho scoperto un’organizzazione inaspettata, clandestina, un codice segreto che consente a ragazzi come lui di muoversi liberamente in Europa, sfuggendo ai controlli".

Ora seguite anche la sparizione della giovane Daniela Ruggi?

"La storia di Alessandro richiama quella di Daniela Ruggi, un altro caso che seguiamo con Nostos. La ricerca di Alessandro e Daniela ci porta a riflettere su un sistema che, troppo spesso, fallisce nel proteggere le sue giovani generazioni, più fragili di quanto immaginiamo".

Valentina Reggiani