"L’esposizione non sia resa permanente"

La mostra Gratia Plena dell’artista (ateo) Andrea Saltini ha suscitato un vespaio di polemiche e spaccature profonde nel modo cattolico. Mi preme esporre dati oggettivi anche per evitare per il futuro feroci contrapposizioni o addirittura denunce. Comincio con l’ ultimo eclatante episodio del danneggiamento del quadro da parte di uno sconosciuto: è formalmente accertato che il coltellino è stato usato soltanto per danneggiare il quadro poi abbandonato dal visitatore che è stato bloccato dall’ artista con successivo parapiglia e ferimento di quest’ ultimo. Queste cose sono accadute nella Settimana Santa e mi è tornata in mente l’ episodio di Gesu’ che caccia i mercanti dal Tempio. Alla luce di questa pagina del Vangelo non è poi così chiaro chi tra i due litiganti nella Chiesa di Carpi sia dalla parte della ragione. Mi permetto però , avendo qualcuno a Carpi proposto di rendere permanente l’ esposizione in Chiesa dell’ opera danneggiata, di suggerire a monsignor Castellucci, dopo essersi consultato con Don Erio, di rispettare il termine fissato del 2 giugno per la fine esposizione in Chiesa, spostando l’ opera dove laicamente l’ artista vorrà. Ripristinando così anche l’ altra famosa massima evangelica: "Date a Dio quel che e’ di Dio e a Cesare quel che e’ di Cesare".

Carlo Giovanardi

(ex ministro)