L’"Estate a Vignola" si allunga. Eventi in più giorni e in più luoghi

Quest’anno il tradizionale calendario della rassegna "Estate a Vignola", meglio conosciuto come i "Venerdì di luglio", si allarga ad altri mesi, ad altri giorni della settimana e ad altri luoghi rispetto al solo centro storico. A renderlo noto è il Comune, che spiega: "Già a giugno, nel parco della biblioteca Auris, sono in programma iniziative culturali e di intrattenimento. Ad esempio, venerdì 27 giugno, alle ore 21, ci sarà l’incontro con la scrittrice Viola Ardone. L’iniziativa è organizzata dalla Libreria La Quercia dell’Elfo.

Fino all’anno scorso, nel mese di luglio – prosegue la nota - le iniziative erano organizzate principalmente il mercoledì e il venerdì sera. Quest’anno le rassegne principali saranno di fatto tre, organizzate in collaborazione tra il Comune e Pro Loco Vignola. Il martedì sera con "Giardini sonori – musica dal mondo": ogni martedì sera, a partire dal 1° luglio, e per tutto questo mese, alle 21 risuoneranno note e melodie di altri Paesi nei principali giardini vignolesi, alcuni privati aperti al pubblico per l’occasione e altri pubblici (Giardino di via Selmi, Giardino Galvani, Giardino della Presa del Canale San Pietro, Parco della Biblioteca, Giardino Ca’ d’ Burglat).

I mercoledì sera di luglio le iniziative saranno nel parco della biblioteca con il punto ristoro aperto per l’occasione gestito dai ragazzi dell’associazione Magicamente liberi. In calendario spettacoli musicali (mercoledì 2 luglio Lalo Cibelli e il suo gruppo presentano lo spettacolo "Dio senza regola"), spettacoli per bambini (mercoledì 9 luglio la compagnia Tieffeu presenta lo spettacolo "Il Gatto con gli stivali) e incontri culturali (mercoledì 16 "Paolo e Francesca a Vignola", incontro sulla poesia di Dante).

I venerdì sera, come da tradizione, a Vignola saranno aperti negozi, ristoranti e bar, ognuno con una propria proposta sia musicale che culinaria. In piazza dei Contrari spettacolo a ingresso gratuito. L’edizione 2025 ha come filo conduttore il ballo: venerdì 4 luglio, alle ore 21.00, spettacolo di danza sportiva con Dynamic Dance; venerdì 18 luglio seconda edizione di "Wonderful Fifties", serata revival dedicata agli anni ’50 e alla musica swing; venerdì 25 luglio balli di gruppo con Maruska".

