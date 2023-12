’L’estate del calabrone’, Popoli e l’essenza dell’adolescenza

Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo". Incontrando i giovani protagonisti de ‘L’estate del calabrone’ torna alla mente questo immortale e commovente verso della canzone di Gino Paoli dell’ormai lontanissimo 1991. E d’altronde il racconto che tesse con grazia e maestria Diego Popoli (in foto accanto alla copertina), facendoci entrare nei suoi ricordi più intimi di ragazzo cresciuto a Spilamberto, è ambientato proprio a metà anni ‘80. Quanto era diversa la provincia emiliana di quel periodo. Le partite al campetto di calcio, i pomeriggi passati a bighellonare lungo il fiume. Le prime radio ‘libere’. E poi l’inferno della droga che stava per esplodere, bruciando tante giovani vite come un fuoco di paglia. Il mito dell’America, ’tra la via Emilia e il West’ come avrebbe iconicamente detto Guccini. In questo contesto, si sviluppa il romanzo, pubblicato per Artestampa, di Diego Popoli, già autore della raccolta di racconti Fotografie (2015).

Quattro amici, stretti tra la malinconia di chi sente le proprie strade separarsi dopo un’infanzia vissuta in simbiosi e l’inquietudine per un futuro ancora tutto da scrivere. Una storia appassionante su l’imprescindibilità dei sentimenti, "a una latitudine della vita destinata ad essere rimpianta per sempre". Perché se è vero che "ogni sasso è diverso"... come i ‘Ragazzi della Via Pal’ di Molnar, anche quelli di Via Obici a Spilamberto affrontano sfide, entusiasmi, dolori e turbamenti che condividono tutti i ragazzi durante la crescita. Un’opera autobiografica, senza dubbio, ma che parla con sincerità e tenerezza a tutti. Un racconto di ‘formazione’ da dedicare a chi tredici anni li ha avuti in quel periodo, ma anche a chi li ha vissuti dopo e a chi li ha ora.

Sullo sfondo la strana vicenda di un foglio di carta appeso alla bacheca della scuola. Un racconto singolare, sull’amore impossibile tra un calabrone e una farfalla che arriva in finale a un concorso letterario senza che si conosca il suo autore. "Il tuo è ritmo di farfalla solare e flessuosa, il mio è ritmo di calabrone che fa vibrare le sue elitre cartacee e nere come l’inchiostro" scrisse Italo Calvino a Elsa de Giorgi, sua amante. Siamo convinti che Popoli non abbia scelto a caso questa splendida e affascinante immagine. ‘L’estate del calabrone’ riesce a catturare l’essenza dell’adolescenza, un periodo di scoperta e crescita che tutti, prima o poi, si trovano a rimpiangere. Come gli amori impossibili.

Matteo Giannacco