L’Estivo, ricchezza da preservare

Roberto Grimaldi

Quello schermo sotto le stelle in via Sigonio ormai fa parte della storia della città. Cominciano ad essere tante le generazioni di modenesi che associano le serate afose ai film da godersi all’aperto, magari proprio quellle pellicole che, durante la stagione invernale, per motivi di tempo non erano riusciti a vedere. Sarà tutto più moderno e confortevole, persino il sonoro sarà diffuso in modo da disturbare al minimo chi abita nei palazzi vicini. Per la cronaca: luci accese, persone che vanno e vengono in bici,a piedi o in auto. E’ la ricetta per tenere viva una zona della città e sottrarla al degrado e al malaffare. Insomma, un’arena estiva è una ricchezza da preservare.