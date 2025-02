Lettera a Piantedosi: "Ministro, venga qui"

"La sicurezza è un diritto fondamentale" e il Partito Democratico di Modena lancia un "appello urgente" al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "Venga a Modena, ascolti il grido di allarme del territorio e delle istituzioni locali, e intervenga senza ulteriori ritardi. La situazione – sentenzia il Pd – è ormai insostenibile". Poi i dem entrano nel dettaglio dei problemi ormai cronici. "Alcune zone della nostra città, come la stazione delle corriere e il Parco Novi Sad, sono diventati scenari con sempre più frequenti episodi di violenza ed illegalità che stanno esasperando cittadini, commercianti e famiglie. Serve un’azione concreta e strutturata per ripristinare la legalità, garantire sicurezza e vivibilità". Il Pd esprime "piena solidarietà a tutte le persone che hanno subito aggressioni o che temono per la propria incolumità, o dei propri cari. Questa situazione è inaccettabile: il diritto alla sicurezza deve essere una priorità assoluta. Negli ultimi 10 anni con le relative amministrazioni, il Pd ha più volte sollecitato il Governo, indipendentemente dal colore politico, su tre richieste fondamentali: più personale per le forze dell’ordine; elevazione della questura di Modena in fascia A; maggiore presenza del governo centrale, che ha la responsabilità diretta sulla sicurezza pubblica. Ad oggi, il governo ha risposto con interventi insufficienti. Chiediamo a Piantedosi di venire a Modena, e presiedere il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico".