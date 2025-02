Lettera aperta del sindaco: "Non screditate le scuole"

Il sindaco Riccardo Righi scende in campo in merito al ‘dibattito sulla scuola’, polarizzato in questi giorni sul caso del liceo Fanti, dopo che una mail dell’Anpi, indirizzata all’istituto, è stata inviata dalla vice presidenza a tutti gli studenti di quarta e quinta. "Nel volgere di poche settimane, con una regolarità e un’insistenza che fanno pensare a un disegno preordinato – afferma il primo cittadino in una ‘lettera aperta’ – alcune componenti, per fortuna non tutte, del centrodestra locale hanno trovato modo (e tempo) di scatenare polemiche, pretestuose, su progettazioni, collaborazioni e opportunità formative offerte a ragazzi/e dalle scuole superiori del territorio. Come sindaco – prosegue Righi – non posso accettare che, in funzione di qualche distratto consenso digitale e di una estemporanea visibilità mediatica, venga gettata un’ombra sul lavoro di dirigenti, insegnanti e personale scolastico". La scuola carpigiana "da anni dà vita a un’esperienza eccezionale, ammirata all’esterno", e "non può essere criminalizzata perché parla di migrazioni, inclusione, antifascismo, o di tematiche ambientali, solo per citare i temi principali oggetto dell’attenzione ossessiva di alcune minoranze. Oltre all’irrispettosa delegittimazione della professionalità di dirigenti e docenti, questa campagna getta discredito sul nostro territorio e sulla comunità, dato che per ogni rilievo mosso dalle minoranze locali c’è sempre un plateale coinvolgimento delle istanze politiche superiori, dai parlamentari ai segretari politici nazionali, fino ad arrivare ai ministri (come nel caso, a dir poco stravagante, del manuale pubblicato da un editore nazionale, contenente un giudizio ritenuto blasfemo sulle politiche contro l’immigrazione di Salvini e spacciato, con sprezzo della realtà, quale ‘libro di testo del ’Fanti’). Ciò – aggiunge – per rappresentare una scuola carpigiana come orientata all’indottrinamento e al pensiero unico, o, addirittura, alla propaganda antigovernativa". Poi il sindaco ha detto rivolgendosi a docenti, famiglie e studenti: "Siamo con voi".

Sulla vicenda che ha scatenato la polemica, fonti accreditate vicine al mondo scolastico ribadiscono che "l’inoltro della mail (dell’Anpi) con l’invito a prendere parte ad una manifestazione extrascolastica, è avvenuto per mero errore materiale da parte di una docente che non ricopre alcuna carica politica e senza il preventivo vaglio della dirigenza. La preside ha presentato pubbliche scuse e la stessa docente tramite la bacheca scolastica, ha richiesto agli studenti di cestinare la comunicazione mail spedita per errore". Ma gli attacchi non si placano: "Il senatore Barcaiuolo di Fd’I non ha questioni più urgenti che meritino un’interrogazione parlamentare? – tuonano i parlamentari Pd, Vincenza Rando e Stefano Vaccari –. Se il tutto non fosse offensivo, sarebbe ridicolo".

Maria Silvia Cabri