’Lettere a Bernini’, tra arte e potere: "Il Seicento parla anche di noi"

È il 2 agosto 1667 e nel suo studio di scultore, pittore e architetto il divin Gian Lorenzo va su tutte le furie. Una tale Francesca Bresciani, intagliatrice di lapislazzuli, ha scritto a vari cardinali per lamentarsi del fatto che lui, il Bernini capocantiere, non vuole pagarla il giusto. Quella sfrontata ha osato accusare proprio lui, l’artista sovrano della Roma barocca, il ’padron del mondo’, ’lo gran dragone’. Bernini si sfoga contro tutto e contro tutti, rivive la sua esistenza, la sua carriera, le sue ambizioni e anche la sempiterna competizione con l’eterno, odiato rivale, l’architetto Francesco Borromini. Finché non gli arriva la notizia che proprio Borromini, quel giorno, si è tolto la vita. ’Lettere a Bernini’, il nuovo lavoro del Teatro delle Albe (coprodotto da Ert) che Marco Martinelli ha ideato insieme a Ermanna Montanari, è una riflessione sul valore e i valori dell’arte. Un monologo profondo e appassionante che Marco Cacciola interpreterà da stasera a domenica 9 marzo al teatro delle Passioni.

Martinelli, come è nata l’idea di un testo teatrale su Bernini? "Lo spunto è stata la visita che io ed Ermanna abbia fatto alla chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, capolavoro di Borromini. Ci è nata l’idea di scrivere di lui, del suo lavoro. Però, come un vampiro, il grande Gian Lorenzo si è fatto strada e si è preso la scena. Del resto, dei due il vero uomo di teatro era Bernini".

Una personalità piuttosto irruenta, a quanto pare... "Nella sua biografia, il suo stesso figlio Domenico lo definisce ‘ardente nell’ira’. E Paul Fréart de Chantelou, che stilò un diario del viaggio in Francia di Bernini, ha descritto numerose sue sfuriate. Lo chiamavano anche ‘o dittatore...".

Tuttavia, quando apprende la notizia della morte di Borromini, lei immagina che lui provi un immediato senso di pietas. Cosa accade? "Bernini e Borromini avevano lavorato insieme per nove anni: erano come fratelli, sebbene così diversi che non potevano stare insieme. Si erano studiati a fondo. Nessuno ci conosce così bene come il nostro rivale, allo stesso modo in cui noi conosciamo lui. Penso che un artista come Bernini, capace di quella bellezza e di quel sublime che aveva infuso in tante opere, come la sua ‘Dafne’ o la ‘Santa Teresa’, non potesse non essere un uomo pieno di umanità, di commozione e di compassione. Tutti noi artisti siamo un impasto di contraddizioni, e forse per questo proviamo a raccontare gli esseri umani".

Durante il suo sfogo, Bernini arriva a ‘evocare’ Hitler, Rockfeller, i potenti dei nostri secoli. Perché? "Credo che quando scriviamo di eventi o personaggi storici, in realtà stiamo scrivendo di noi. Dietro al Seicento che Manzoni descrive ne ‘I Promessi Sposi’ c’è in realtà l’Ottocento dell’autore, così come le ‘Memorie di Adriano’ stanno in realtà svelando il tempo di Marguerite Yourcenar. E anche il Seicento di Bernini parla del nostro tempo. E non parla solo del rapporto fra l’arte, il potere e la propaganda".

Cosa ci racconta? "Anche il Seicento fu un secolo terribile di guerre, pestilenze, soprusi, di luci e di tenebre alla Caravaggio. Come il nostro. Eppure c’è qualcosa che mi incanta di quel secolo..."

Ovvero? "In quell’epoca nasceva la nuova scienza, Galileo, Keplero, Newton, eppure la scienza non voleva sostituire o annullare l’invisibile, il mistero delle cose. Scienza, filosofia e arte erano in stretto contatto, non erano mondi separati. Oggi invece nella cultura spesso si ragiona per compartimenti, e talora si ritiene valido soltanto ciò che è calcolabile o si può misurare. E invece anche la scienza ha bisogno della filosofia, dell’arte, tutti linguaggi che ci raccontano come umanità e come comunità".