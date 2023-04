Lettere antisemite alla comunità ebraica: preso

La polizia di Sassari ha fermato un russo, che stava per imbarcarsi sul volo in partenza alla volta di Barcellona dall‘aeroporto di Alghero-Fertilia, perché indagato per fabbricazione e detenzione di esplosivi e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Le indagini della digos della Questura di Sassari hanno riguardato l‘invio di messaggi di posta elettronica dal contenuto minatorio e antisemita a diverse Comunità Ebraiche presenti sul territorio nazionale, tra cui la nostra. Le mail erano state mandate alle comunità di Milano, Napoli, Torino, Genova, Ancona, Merano (Bolzano), Livorno, Ferrara, Casale Monferrato (Alessandria) e appunto Modena-Reggio Emilia. Le indagini condotte, in stretto raccordo con il Servizio per il contrasto dell‘estremismo e del terrorismo della direzione centrale di Polizia, hanno consentito di localizzare l‘uomo nella sua abitazione a Porto Torres (Sassari).

La presidentessa della comunità ebraica di Modena,Tiziana Ferrari, afferma: "Purtroppo riceviamo diverse lettere ingiuriose e minatorie, spesso sono solo opera di squilibrati ma noi non le sottovalutiamo mai – spiega – quando riceviamo lettere di queste tipo le giriamo alla Digos, noi segnialiamo sempre tutto alla polizia". Ferrari non ricorda mail minatorie arrivate di recente: "La mail risale di sicuro all’anno scorso, di solito riceviamo lettere minatorie per posta ordinaria". Gli agenti hanno localizzato l’uomo nella sua abitazione e l’hanno monitorato per capire quali fossero le sue frequentazioni e abitudini. Con una perquisizione nel suo appartamento i poliziotti hanno poi ritrovato e sequestrato dei telefoni cellulari, degli smartphone, dei tablet, personal computer portatili, e altri supporti informatici, come hard-disk e pen-drive, oltre a vario materiale cartaceo, tra cui agende, block notes, quaderni e fogli vari. In alcuni contenitori in plastica, del tipo utilizzato per conservare alimenti, è stata rinvenuta anche una sostanza in polevere di colore nero, e altre sostanze che, combinate fra di loro, potevano essere utilizzate per la fabbricazione illegale di sostanze esplosive.

L’attivita’ di indagine è partita proprio con l’acquisizione di una serie di indizi, tra cui alcuni di messaggi di posta elettronica dal contenuto minatorio arrivati alle comunità ebraiche e prese in carico dalla Digos delle varie città coinvolte, tra cui Modena.