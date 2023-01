Lettere e kit, in piazza Mazzini il punto informativo

Consegna dei kit, infopoint e un servizio telefonico dedicato. Manca ancora un mese e mezzo alla partenza della nuova raccolta differenziata in centro storico, ma già nei prossimi giorni partirà una massiccia campagna informativa per mettere tutti i cittadini nelle condizioni di farsi trovare pronti. Quali saranno le tappe e le occasioni per informarsi? Dal 20 gennaio cominceranno ad arrivare le lettere a casa degli utenti e dalla settimana successiva comincerà la consegna a domicilio dei kit per la raccolta e dal 25 gennaio, chi vorrà potrà andare alla Casa Smeraldo di via Razzaboni 80, presso la sede di Hera, a ritirare il kit. Nelle serate di lunedì 6 e di lunedì 13 febbraio, inoltre, si svolgeranno all’auditorium Beccaria due incontri pubblici informativi, mentre tutti i sabati mattina di febbraio e di marzo, in piazza Mazzini, un infopoint sarà a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini. Hera, infine, mette a disposizione degli utenti un nuovo servizio tecnico telefonico (320 5762417, attivo dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì a sabato), che gestirà le richieste di informazioni specifiche su progetto, servizi, contenitori, sopralluoghi e così via. Per le stesse tematiche rimane attivo anche il servizio di consulenza tramite mail ([email protected]).