Lettere sull’educazione estetica dell’uomo. Apre Giovanna Pinna

Sarà una donna a inaugurare la 25ª edizione del festivalfilosofia a Carpi: Giovanna Pinna, per il suo debutto alla rassegna, presenterà domani alle 10, nella Tenda di Piazzale Re Astolfo, la lectio ‘Lettere sull’educazione estetica dell’uomo’ di Friedrich Schiller, per dimostrare come la figura dell’anima bella unisca rigore morale e inclinazione affettiva.

Altra presenza femminile è quella di Chiara Valerio secondo cui matematica e algoritmi sono fondamentali per la vita, anche perché la natura stessa dei sentimenti di cui siamo fatti è probabilistica e relazionale.

"Quali elementi specifici dell’insegnamento necessitano oggi di venire messi in luce e apprezzati?" è la domanda da cui partirà lo psicanalista Massimo Recalcati nella lectio ‘Elogio del maestro’, mentre il professor Umberto Curi si soffermerà sul modo di insegnare la filosofia secondo Immanuel Kant, tra i primi a riconoscere che occorre insegnare a pensare, non trasmettere nozioni.

Sabato inizierà con Gaspare Polizzi che affronterà il tema di una nuova possibile alleanza educativa tra umanesimo e scienza, valorizzando il patrimonio di idee di Michel Serres, mentre ne ‘La città felice’, Salvatore Natoli sosterrà che non ci può essere reciprocità e trasmissione di valori se non nel farsi carico di un insegnare e imparare che eccede sempre i propri contenuti, facendosi dono di sé.

Ancora al centro la figura del ‘maestro’: il giornalista e saggista Marcello Veneziani in ‘Eredità perdute’ sosterrà la radicale e irrecuperabile scomparsa di maestri e maestre, mentre la docente Filosofia teoretica Nicla Vassallo, nella lectio domenica, introdotta da Massimo Cacciari, si soffermerà su un aspetto peculiare della relazione tra maestri e allievi nel caso delle idee scientifiche, ossia come la smentita delle idee ricevute sia parte integrante dello sviluppo di questi saperi.

Alla relazione tra messaggi e messaggeri sarà dedicata la lezione di Sybille Krämer, in una riflessione su media, trasmissione e intelligenza artificiale; Marco Aime, professore di Antropologia culturale, si chiede ‘quale storia trasmettere alle nuove generazioni?’, per analizzare i ‘canali’ della trasmissione, non ultimo quello della storia, a lungo considerata ‘maestra di vita’, e ancora un maestro, di saggezza, ossia Confucio sarà al centro della lezione di Anne Cheng.

Michela Marzano indicherà come il diventare grandi sia un’esperienza complessa e tormentata, poiché implica da un lato il separarsi, per cercare la propria unicità, e dall’altro l’identificarsi, per trovare adesione in valori condivisi.

Impostazione originale per la mostra ‘diffusa’ ‘La Bibbia. Libro assente e ritrovato. Percorsi all’incrocio tra spiritualità e culture’, frutto della collaborazione tra Diocesi e Comune e sarà in contemporanea su tre sedi carpigiane: il Museo Diocesano di arte sacra, i Musei di Palazzo dei Pio e la Biblioteca Loria.

Maria Silvia Cabri