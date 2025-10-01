Letture e conversazioni, chiude Poesia Festival

Si chiude ufficialmente la XXI edizione di Poesia Festival ’25 nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo di Modena, con un pomeriggio di letture e conversazioni con grandi nomi del panorama poetico contemporaneo. Sabato 4 ottobre la manifestazione torna con gli ormai consueti appuntamenti poetici: a partire dalle ore 16,30 un pomeriggio di letture e conversazioni poetiche, con Milo De Angelis, pluripremiato poeta che nelle passate edizioni di Poesia Festival aveva letto e commentato Baudelaire e Lucrezio, quest’anno presenta se stesso e la sua raccolta di poesie giovanili, edite da Mondadori. A seguire, anche Isabella Leardini, poetessa riminese, legge alcuni suoi testi tratti dalle raccolte più significative della sua produzione poetica, e in veste di direttrice della storica casa editrice Vallecchi presenta tre nuovi giovani autori da lei pubblicati: Davide Gallo, Rebecca Garbin e Mikel Marini. Introducono il pomeriggio poetico Roberto Galaverni e Federico Carrera.

Domenica 5 ottobre, sempre alla Sala del Leccio nel Complesso San Paolo di Modena, dalle ore 16,30 si succederanno i poeti Giancarlo Pontiggia, Daniela Attanasio e Edoardo Zuccato, tre importanti personalità della scena poetica contemporanea. Introducono le letture e le conversazioni Elena Grazioli, Alberto Bertoni e Marco Bini. Giancarlo Pontiggia (Seregno, Milano, 1952) ha pubblicato diverse opere tra cui le raccolte poetiche Con parole remote (Guanda, 1998; nuova edizione Vallecchi, 2024), Bosco del tempo (Guanda, 2005) - poi riedite nel volume complessivo Origini (Interlinea 2015) - e Il moto delle cose (Mondadori, 2017). È finalista del prestigioso Premio Strega Poesia 2025 con il libro La materia del contendere, pubblicato da Garzanti quest’anno. Daniela Attanasio (Roma, 1947) ha pubblicato diverse opere tra cui, per l’editrice Empiria i libri di poesia La cura delle cose (1994), Sotto il sole (1999, Premio Dario Bellezza, Premio Unione Lettori Italiani) e Del mio e dell’altrui amore (2005, Premio Camaiore). Sue poesie sono presenti in numerose antologie, fra cui Poesia italiana 1970/2000 (Garzanti) e Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi). Edoardo Zuccato (Cassano Magnago, 1963) è docente di lingua e letteratura inglese presso la Libera università di lingue e comunicazione di Milano. Ha esordito con la raccolta Tropicu da Vissévar (1996) in dialetto altomilanese. E’ autore di versi sostanziati da un potente lirismo che spazia dal surreale al classicismo rivisto in chiave sperimentale.