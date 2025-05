"Leucemia a 13 anni. Accolta con amore"

"A tredici anni mi sono ammalata di leucemia, e da subito ASEOP si è presa cura di me e della mia famiglia, fornendoci assistenza fisica e psicologica – racconta Lucia Cavazzuti, ventiduenne modenese –. Dopo cinque anni dalla prima diagnosi sono stata dichiarata guarita, ma purtroppo nel 2021 ho avuto una ricaduta. In quel momento casa mia stava subendo una ristrutturazione e dunque i medici mi hanno detto che stare a contatto con polveri e detriti causati dai lavori dei muratori sarebbe stato pericolosissimo. La Casa di Fausta mi ha quindi accolta, assieme alla mia famiglia, per oltre due anni, in tutti i periodi in cui non dovevo rimanere ricoverata. Oggi finalmente sono guarita."