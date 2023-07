Leucemie acute Scoperta dell’università "Così combattiamo i tumori del sangue"

di Alberto Greco

Da ora in avanti sarà possibile comprendere con anticipo anche l’evoluzione di neoplasie del sangue croniche, come la mielofibrosi, a leucemie acute rapidamente fatali.

Questa eccezionale scoperta che fa compiere un deciso passo avanti alla ricerca di terapie appropriate per la cura di pazienti per cui non esiste una terapia risolutiva, lo si deve ad un gruppo di ricercatori modenesi dell’università di Modena e Reggio Emilia, che si raccoglie attorno alla professoressa Rossella Manfredini del Centro di Medicina Rigenerativa (Cmr) ’Stefano Ferrari’, una delle eccellenze del nostro ateneo.

Docente di Biologia Applicata e responsabile del programma di Genomica e Trascrittomica del Cmr, Manfredini e i suoi collaboratori hanno avviato uno studio inteso a capire le alterazioni molecolari che colpiscono la cellula staminale emopoietica, una cellula non ancora completamente differenziata, ’multipotente’, da cui hanno origine tutte le cellule del sangue, alterazioni che causano la nefasta evoluzione delle neoplasie del sangue.

L’importanza di questa scoperta è sottolineata dal fatto che la mielofibrosi è un tumore del sangue per la quale non esiste una cura definitiva, se non il trapianto di midollo osseo, accessibile solo ad un ristretto numero di pazienti per la sua elevata percentuale di mortalità. Attraverso l’impiego di nuove tecnologie a singola cellula, che analizzano nel loro insieme il genoma, cioè tutti i geni del nostro DNA, il trascrittoma, cioè la totalità degli RNA che vengono trascritti a partire dai geni di un individuo, e l’accessibilità cromatinica, oggi è possibile studiare i meccanismi di trasformazione leucemica in modo dettagliato, identificando pertanto nuovi potenziali bersagli terapeutici.

"Mediante questo studio – afferma Manfredini – è stato possibile osservare come i cloni di cellule staminali che guidano la trasformazione leucemica siano caratterizzati da mutazioni e variazioni nel numero di copie di alcuni geni fondamentali per una corretta emopoiesi, cioè del processo fisiologico di produzione delle cellule del sangue. Pertanto, grazie a questi risultati siamo riusciti ad individuare, in una casistica di pazienti relativamente ampia, nella fase cronica della malattia, cloni cellulari leucemici che sono presenti anche in piccolissima percentuale e che poi si espandono durante la progressione della malattia".

La ricerca, una delle prime a livello mondiale su questo argomento, è stata sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, e hanno collaborato ad essa i gruppi del professor Alessandro Vannucchi dell’università di Firenze e del professor Matteo Della Porta dell’Humanitas University di Milano.

"Ricostruire l’architettura clonale della popolazione tumorale staminale, determinata dall’acquisizione progressiva di mutazioni patogenetiche nel DNA, e come questa popolazione si diversifica ed evolve nel tempo, ci consente – spiega la dottoressa Chiara Carretta, del gruppo di ricercatori modenesi – di comprendere i meccanismi molecolari alla base dell’insorgenza e della trasformazione leucemica delle neoplasie mieloproliferative croniche".

Il valore fondamentale di questo studio è stato ben compreso dalla comunità scientifica che lo ha pubblicato nell’ultimo numero della prestigiosa rivista internazionale American Journal of Hematology del gruppo Wiley. "Lo studio – conclude Manfredini – permette di classificare i pazienti ad alto rischio di trasformazione leucemica e prevedere una prognosi più accurata con la possibilità di identificare nuovi bersagli per lo sviluppo di terapie mirate per uno specifico paziente nell’ottica di una medicina personalizzata".