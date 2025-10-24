"Leucodistrofia, dov’è lo screening regionale?"

L’incontro tra l’assessore regionale Fabi, il presidente dell’associazione Voa Voa! Amici di Sofia APS, De Barros e Giulia, la mamma di Gioia, insieme al testimonial e socio fondatore Nek era avvenuto a marzo. Quel giorno la Regione aveva promesso un planning entro l’estate per l’avvio del progetto pilota di screening per la leucodistrofia metacromatica (MLD). Ad oggi, però, tutto tace e quel progetto non è mai arrivato.

Parliamo del noto e drammatico caso della piccola Gioia. La sua mamma, Giulia Ferrari, di Formigine, nei mesi scorsi aveva rivolto un appello affinchè quanto accaduto a sua figlia non capitasse a nessun altro bambino. La piccola è affetta da leucodistrofia metacromatica: Gioia avrebbe avuto speranze di salvarsi ma la terapia genica, volta a correggere il difetto genetico, deve essere somministrata prima dell’insorgenza dei sintomi. Purtroppo la diagnosi per Gioia è arrivata troppo tardi poiché lo screening neonatale contro la Mld nella nostra Regione non è previsto. A marzo, però, l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi aveva condiviso la volontà dell’Emilia-Romagna di iniziare il percorso per introdurre nell’attuale programma regionale di screening neonatale anche un progetto pilota per la leucodistrofia. Quella bozza di programmazione con un planning dettagliato relativo alle tempistiche per l’implementazione del progetto su tutto il territorio regionale non è mai stato presentato.

Ad intervenire è anche Nek: "A marzo era stata fatta una precisa promessa: entro l’estate un planning per lo screening ma ad oggi, ad ottobre la promessa della Regione non è stata mantenuta", denuncia Nek. "Il silenzio non può essere la risposta ad una richiesta di salute pubblica – afferma quindi Guido De Barros, presidente Voa Voa! - lo screening non è un favore ma non dovere verso la vita e noi continueremo a chiedere con trasparenza e rispetto che la regione renda pubbliche dati, costi e protocollo del progetto pilota. Chiediamo che la Regione rispetti la parola data, esponga pubblicamente tempi, costi, passaggi autorizzativi e indichi quando partirà lo screening. Ogni mese perso significa rinunciare a diagnosi precoce e a cure tempestive per bambini che possono ancora essere salvati".

Attraverso un appello pubblico, dunque, l’Associazione Voa Voa! e il socio fondatore Filippo Neviani (Nek), insieme a Giulia Ferrari tornano a chiedere alla Regione Emilia-Romagna di rendere pubblico il cronoprogramma promesso in primavera, pubblicando senza ulteriori rinvii il planning. La Regione per il momento fa sapere che li incontrerà entro il mese di novembre.