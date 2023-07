L’Europa torna al campo di Fossoli Il vicepresidente Timmermans: "Gli eccidi non finiscono con Cibeno"

di Maria Silvia Cabri

"L’Europa è tornata a casa": queste le simboliche parole pronunciate ieri mattina dal vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Frans Timmermans in occasione della 79ª cerimonia di commemorazione della strage dei 67 prigionieri politici del Campo di Fossoli fucilati al Poligono di Cibeno il 12 luglio 1944. A due anni di distanza dalla visita della presidente della Commissione Europea Ursula von der Layen e del compianto presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, cui sono stati rivolti molti pensieri di affetto e applausi, l’Europa ancora torna a Fossoli. Dopo la deposizione della corona d’alloro, e i riti religiosi, affidati al vicario generale della Diocesi, monsignor Gildo Manicardi e al rabbino Capo di Modena e Reggio Emilia, Beniamino Goldstein, si è svolta la parte più ‘istituzionale’. Dopo la lettura dei 67 nomi delle vittime, il sindaco Alberto Bellelli ha ribadito come quel gesto sia stato figlio di "un progetto di eugenetica politica. I luoghi dove nacque l’idea di un’Europa libera furono proprio i campi di sterminio, ed è qui, a Fossoli, che noi ogni anno ci prendiamo l’impegno di ricordare. Qui, dove insieme all’orrore, è nata anche una speranza di futuro". "Fare memoria di quello che è accaduto è necessario – ha proseguito il presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi Castagnetti – per assumersi impegni e responsabilità storiche, anche nuovi. La guerra e gli spostamenti di massa alla ricerca di pane e pace sono i nuovi volti del male". Molto applaudito è stato l’intervento di Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia): "La resistenza di questi caduti ha contribuito a forgiare in modo differente la nostra vita e a cambiare il destino dell’umanità. Il loro sogno è anche il nostro. Loro sono parte della memoria europea e del mondo. Qui a Fossoli è nata la nuova patria mentre il male pareva trionfare. Oggi tocca a noi raccogliere la sfida: davanti alla mascherata del male, noi resistiamo. Se lo vorremo, dopo il travaglio cui stiamo assistendo, nascerà un mondo nuovo".

"Tra le 67 vittime – ha sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – c’erano socialisti, cattolici, anarchici e comunisti, operai e commercianti, militari e imprenditori, poveri e benestanti. A unirli, il coraggio di chi ha dato la vita per opporsi al regime nazifascista. Ricoprirono i corpi di quei martiri con calce viva perché volevano cancellarli ma noi li ricorderemo sempre: facciamo e continueremo a fare Memoria su chi scelse la libertà e la democrazia che non è una conquista definitiva ma va adattata per far fronte alle minacce dell’oggi". "La storia di Fossoli – ha aggiunto Bonaccini – non è solo italiana, ma europea. L’Unione Europea ha fatto suoi questi principi, mostrando di esserci vicina anche adesso dopo l’alluvione, dicendosi pronta, con la presidente Ursula Von der Leyen, ad attivare il fondo di solidarietà europeo, come fece dopo il sisma". A chiudere la cerimonia è stato Timmermans: "I nomi delle 67 vittime è un elenco come tanti, potrebbe essere la lista degli ospiti di un albergo e, invece, è quello di 67 eroi internati per le proprie idee politiche, trucidati e infine gettati in una fossa comune. Ed è proprio l’apparente banalità di questa lista a renderla tano agghiacciante. Quelle righe ci urlano in faccia l’umana tragedia e tradiscono la banalità del male. Von der Leyen e il mio caro amico Sassoli si riferirono ai martiri di Cibeno come ai padri fondatori dell’Unione Europea, per questo possiamo dire che oggi l’Europa torna a casa". "Il male dilaga nuovamente. Sono dolorose le notizie che leggiamo ogni mattina dall’Ucraina, dolorose le notizie che ho appreso dal presidente Bonaccini sull’alluvione in Romagna – ha proseguito Timmermans che prima della commemorazione ha fatto il punto della situazione con Bonaccini e i sindaci sui danni dell’alluvione, dichiarando la presenza dell’Europa –. Nuovi nomi di vittime compaiono quotidianamente. Nuovi Cibeno, nuove Fossoli si affacciano. Sta tornando la notte o ci stiamo risvegliando da un sogno? O tutti e due? Qui si celebra la memoria: non dimenticate mai i partigiani, la bellezza della Resistenza".