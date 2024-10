L’eurosassuolo parte bene in Youth League. La Primavera di Bigica espugna Riga

Daugavpils

0

Sassuolo

5

Daugavpils: Zuravlovs; Bujanovs (1’ s.t. Urujevs), Valpeters, Surtajevs, Molotkovs; Pinaskins (32’ s.t. Harzha), Barkovskis, Aleksejevs (18’ s.t. Maslakovs); Kopilovs (32’ s.t. Korzhenko), Avdejevs (8’ p.t. Vinokurovs), Basko. All Bovins (Saveljevs, Petersons, Hohlovs, Truskovksis)

Sassuolo: Viganò; Benvenuti G. (34’ s.t. Acatullo), Corradini, Macchioni (41’ s.t. Sibilano), Benvenuti T.; Weiss (21’ s.t. Seminari), Tomsa, Frangella; Bruno, Knezovic (21’ s.t. Negri); Daldum (34’ s.t. Chiricallo). All. Bigica (Mantini, Sandro, Mussini, Barani)

Arbitro: Sabotic (Morim, Da Silva, q.u. Anufrjevs)

Reti: 35’ p.t. Frangella, 40’ p.t. Benvenuti G., 10’ s.t. Urujevs (aut.), 40’ e 44’ s.t. Bruno

Note: ammoniti Valpeters, rec. 5’.

Buona la prima per l’eurosassuolo di Emiliano Bigica. La Primavera neroverde comincia infatti il suo cammino in Youth League imponendo a domicilio al Daugavpils un pokerissimo che ne ipoteca il passaggio al terzo turno con 90’ di anticipo. A Riga finisce infatti 5-0 per il Sassuolo che colleziona diverse occasioni nel corso del primo terzo del match ma, una volta sbloccato il risultato – con Frangella da fuori area – dilaga. E sugli scudi ci va Kevin Bruno, che fornisce a Benvenuti l’assist per il raddoppio ospite e, dopo che un’autorete di Urujevs scrive il tris, segna due gol negli ultimi 5’ di gara gonfiando il passivo a dismisura. Ai lettoni restano le briciole, al Sassuolo un risultato che gli garantisce sia il morale che serve in vista del prossimo impegno di campionato – c’è il Torino – che la possibilità di gestire un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. "Presto per pensarci, al ritorno: ci sono altre partite importanti da giocare, prima di allora", ha detto Bigica a fine gara, non senza dirsi soddisfatto "di una buona partita giocata da una squadra attenta e concentrata, che non ha concesso praticamente nulla all’avversario".