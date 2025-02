L’evento speciale a sostegno dell’Africa

Domani alle 17 alla chiesa del Voto un evento speciale organizzato da Medici con l’Africa Mo-Re in collaborazione con Modena Musica Sacra, per sensibilizzare sull’importanza dell’accesso alle cure nei Paesi africani e sostenere i progetti in Tanzania e Mozambico a cura di Medici con l’Africa Cuamm. Letture di brani dal libro ’Africa andata e ritorno’. Saranno eseguiti alcuni mottetti di Gabriel Fauré a cura del coro giovanile Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra. La direzione musicale del maestro Daniele Bononcini.