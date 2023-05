Levi, studenti 48 ore senza cellulare Hanno resistito 6 su 10: "Ansia calata"

Tenere spento il telefono cellulare? Diminuisce sensibilmente l’ansia, favorisce i rapporti interpersonali, fa fare più sport e fa leggere di più. Ad affermarlo non sono semplici sensazioni, ma veri e propri test psicologici condotti tra il 21 e il 23 marzo scorsi su un campione di 238 alunni dell’istituto Levi di Vignola, che hanno accettato, su base volontaria, di partecipare all’iniziativa "Challenge for me", organizzata da Lions Club Distretto 108 TB, Asp (Azienda per i servizi alla persona) e Ceis, con il supporto di Bper Banca. Ieri mattina è avvenuta la presentazione dei risultati davanti a tutti gli studenti della scuola. Il regolamento di questa sfida era molto semplice: ogni studente doveva tenere spento il proprio cellulare per 48 ore, custodendolo in una busta sigillata. Come è andata? La maggioranza dei partecipanti ha dimostrato di avere tenuto botta. Il 61,8% degli alunni (147 su 238) ha superato positivamente la sfida (cioè la busta è rimasta sigillata). E il 73,1% del campione (174 su 238) non ha nemmeno utilizzato il cellulare di altri (familiari, amici, etc.). Marco Franchini, responsabile scientifico del progetto e presidente di Asp, ha spiegato: "Non è stato semplice, per gli studenti, sottoporsi a una simile prova, se si considera che ormai anche i compiti a casa si consultano tramite il telefonino. Va sottolineato che questa iniziativa è stata fatta per capire, non per giudicare: io, del resto, sono a favore della tecnologia, ma di quella utilizzata dalle persone e non viceversa, ovvero la tecnologia che usa le persone. Abbiamo organizzato questionari per misurare gli effetti della sperimentazione. Dai risultati di chi ha portato a termine la sfida, è emerso un significativo abbassamento del livello di ansia, perché a cellulare spento non si vive con l’ansia di vedere le notizie e di essere performanti nei confronti della società che ci circonda. Gli stessi hanno recuperato una dimensione di maggiore libertà e hanno dichiarato di avere letto di più, di avere praticato più sport, di essersi più concentrati sullo studio e sui rapporti interpersonali. Risultati interessanti, quindi, che il prossimo anno mi piacerebbe sperimentare anche su volontari adulti". Eugenio Garavini del Lions Club ha aggiunto: "Per il terzo anno, abbiamo portato a termine il progetto Challenge for me. Le tematiche del corretto uso della tecnologia e della dipendenza dalle tecnologie stanno diventando sempre più importanti e urgenti".

Marco Pederzoli