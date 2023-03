’Levizzano in brass’: jazz, lezioni e incontri pubblici

Domani al castello di Levizzano in programma la prima edizione di ’Levizzano in brass’, un’iniziativa promossa dal Comune di Castelvetro presenta che vuole diventare un appuntamento fisso del mese di marzo a per gli amanti della musica, attraverso lezioni, incontri pubblici e concerti. Il programma prevede al mattino la masterclass ’Il Ritmo del jazz - La grande innovazione che questo genere portò nella musica del ‘900’, un incontro aperto a tutti gli strumenti e cantanti per approfondire l’aspetto ritmico del Jazz dalle forme primordiali del blues alla second line di New Orleans fino alla nascita del be-bop e delle grandi orchestre di jazz.

Per Giorgia Mezzacqui, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Castelvetro, "questo è il primo passo di un cammino ancora tutto da percorrere. L’edizione zero di una manifestazione che mi auguro possa crescere, coinvolgere il territorio, le scuole e gli studenti. Un’edizione che guarda al futuro e già possiamo annunciare che abbiamo l’intenzione di calendarizzarla annualmente per riconoscere l’importanza del progetto e il valore della musica. Una proposta che è ancora più bella perchè nata qui e perché proposta da gente che, come me, qui vive". Nel pomeriggio sono previste lezioni sulla nascita del Jazz, dalle origini dei canti blues degli schiavi all’evoluzione strumentale con le prime formazioni di ensemble, fino ad arrivare alla consacrazione del genere con grandi musicisti di fama internazionale e le big band.

Christian Rebecchi, organizzatore e direttore artistico di ’Levizzano in Brass’: "Auspico che Levizzano in Brass possa diventare un appuntamento, anzi un’abitudine, per stare insieme a prescindere dal cappello o dalla divisa che indossi, al di là di ogni confine... puoi essere di Solignano, Sassuolo, Spilamberto, Montefiorino, Castelvetro, Modena. La musica va oltre e unisce. Per uno o due giorni all’anno saremo tutti ’in brass’ (in braccio) alla musica". Alle 20, concerto conclusivo del quartetto ’Trumpet legacy’.

Marco Pederzoli