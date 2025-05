L’evoluzione dell’hospitality. Il ’Premio America 2025’ alla SkinTech Innovations

Arriva un prestigioso riconoscimento per una giovanissima startup modenese, premiata per le sue innovazioni nel settore dell’hospitality (hotel, resort, etc). La SkinTech Innovations S.r.l. si è infatti aggiudicata, nei giorni scorsi, il Premio America Innovazione 2025, promosso dalla Fondazione Italia Usa. Il riconoscimento è stato conferito ai 300 innovatori italiani più promettenti, selezionati – senza possibilità di autocandidature – tra circa 15.000 startup nazionali, attraverso un algoritmo che elabora i dati ufficiali delle Camere di Commercio, valutando impatto competitivo, valore tecnologico e potenziale di mercato. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla Camera dei Deputati. "SkinTech Innovations – spiegano dall’azienda – è stata premiata per aver sviluppato un dispositivo innovativo ad alto contenuto tecnologico, specializzato nell’applicazione di precisione di lozioni cosmetiche e studiato specificamente per il settore dell’hospitality".

In altri termini, si tratta di un sistema del tutto inedito per l’applicazione della crema solare, che sarà presentato più dettagliatamente tra qualche settimana. Andrea Grenza e Riccardo Tommesani, fondatori dell’azienda (classe 1997 e 1995), dichiarano: "Questo premio conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita della nostra startup. Il nostro impegno è orientato allo sviluppo di soluzioni innovative e di alta qualità per i settori dell’ospitalità e del benessere, attraverso una rete di collaborazioni strategiche con realtà italiane e internazionali. Il nostro percorso prevede l’espansione in Europa nel 2027 e in Medio Oriente entro il 2028".

Davide Pettazzoni, responsabile ricerca e sviluppo, ha aggiunto: "Questo è il risultato di un lungo percorso di ricerca ed innovazione, che ha coinvolto diversi professionisti di eccellenza del nostro Territorio, in stretta collaborazione con le realtà accademiche ed industriali dell’Emilia-Romagna. Diverse sono le fasi in corso di brevettazione, a conferma del suo valore innovativo e tecnologico". SkinTech, fanno sapere sempre dalla startup modenese, avrà accesso anche ad una borsa di studio per il Master in "Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy" di Fondazione Italia Usa, "utile a potenziare la strategia internazionale della startup".

