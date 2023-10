L’ex Amcm e il nodo parcheggi: "Per i clienti del mercato Albinelli ora i posti auto sono diminuiti"

Dopo anni di dibattiti e un lungo percorso di riqualificazione, venerdì mattina è stato inaugurato il Parco Creatività di Modena, dove un tempo sorgeva l’area Amcm. Puntuali sono giunte le polemiche nei confronti dell’amministrazione, che riguardano principalmente la nascita del futuro supermercato targato Coop e la scomparsa dei parcheggi gratuiti: due temi che coinvolgono in maniera più o meno diretta tutti coloro che gravitano intorno al centro storico. Il Consorzio Mercato Albinelli, con circa 150 operatori e migliaia di clienti che dal lunedì al sabato animano il cuore della città, è certamente una delle aree che potrebbe subire le conseguenze più impattanti di queste novità. "La riqualificazione dell’area ex Amcm – commenta Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli – rappresenta, senza dubbio, una buona notizia per la città: uno spazio importante, a pochi passi dal centro storico, recuperato con aree per la cultura, lo sport e il tempo libero, è molto prezioso. Certamente, tutto questo andrà a scapito di alcuni posti auto e altri saranno a pagamento, costringendo i nostri clienti e gli stessi operatori ad affrontare qualche sacrificio in più. Speriamo che ciò non comporti un calo di presenze al Mercato".

Interpellato ulteriormente riguardo l’apertura della Coop, Solieri approfondisce: "Un supermercato alle porte del centro potrebbe far calare gli affari all’Albinelli? È possibile, anche se occorre sottolineare come la proposta del Mercato sia differente rispetto a quella della grande distribuzione. L’Albinelli ha dalla sua la concentrazione, in un unico mercato coperto, delle eccellenze, della storia e della tradizione del nostro territorio e un’offerta, sia dal punto di vista della qualità che del prezzo, che non è possibile trovare in altre realtà.

Il vero tallone d’Achille è rappresentato dai parcheggi e dal trasporto pubblico, che non sempre rispondono alle esigenze di chi vuole venire in centro". Il direttore del Consorzio Mercato Albinelli, Sergio Romagnoli, precisa: "Il Parco Creatività è molto bello e lo diventerà ancora di più con il completamento del progetto. Avere uno spazio vivace a poche centinaia di metri, potrà aumentare il giro di clienti che si avvicineranno all’Albinelli. Certamente il tema dei parcheggi resta il punto dolente, anche perché cambiare le abitudini dei cittadini è difficile e comporta tempi lunghi e gli stessi operatori del Mercato hanno necessità di posti auto. Circa il nuovo supermercato, è chiaro che non si può fermare la concorrenza, anche se forse si potevano fare altre scelte, ma è vero anche che gli effetti di questa nuova apertura probabilmente non si faranno sentire più di tanto sul nostro Mercato, proprio per la diversa vocazione commerciale dell’Albinelli". "Per noi esercenti – conclude Enrico Garuti, storico commerciante dell’Albinelli– la riqualificazione dell’ex Amcm sarà un banco di prova importante. Purtroppo, il parcheggio gratuito era utile ai clienti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano in centro. Sarà una grande sfida e speriamo di poterla superare: penso, in particolare a coloro che hanno sostenuto da poco grandi spese per aprire un’attività".