L’ex Amcm prende forma La piazza del complesso si chiamerà ’Fratelli Panini’ Ecco le case e gli uffici

di Stefano Luppi

L’area ex Amcm, al centro dell’importante restyling ormai quasi giunto al termine, viene chiamata dai costruttori, sul loro sito, "Modena City Life". Come la chiameranno i modenesi? Si dirà "andiamo in piazza della Creatività" o "andiamo in piazza Fratelli Panini"? Piccolo dubbio per lo storico ex comparto che, dopo decenni di polemiche, vedrà finalmente tra settembre e ottobre le prime inaugurazioni del parcheggio sotterraneo, dello spazio centrale, del murales di Chiesi e Collettivo FX, del teatro delle Passioni 1, della palestra. La piazza della creatività in via di ultimazione oggi si presenta con una quantità di verde crescente – un bene, visto che il cemento non è poco – e una evidente razionalità degli spazi a disposizione per le annunciate iniziative culturali e per il via vai determinato dalla presenza del piccolo centro commerciale nella sede del vecchio teatro Passioni.

Il nome, però, sarà appunto un piccolo derby semantico visto che il Comune ha più volte parlato di "piazza del Parco della Creatività" per l’area e al tempo stesso è emersa da un po’ l’intitolazione alla importante storia dei quattro fratelli Panini, gli inventori delle celebri figurine dei calciatori, anche collezionisti e proprietari della leggendaria squadra di volley. La vicenda che ha portato a questa intitolazione ai fratelli Giuseppe, Benito, Umberto e Franco Panini nasce nel 2019 in concomitanza con il ’Programma di riqualificazione urbana (Pru)’ di iniziativa pubblica per la rigenerazione dell’area. Nell’occasione il consiglio comunale approvò un ordine del giorno del Pd che raccoglieva una proposta già votata dalla Circoscrizione 3 dodici anni prima per intitolare appunto il parco piazza della creatività ai Panini. La motivazione era dettata dal fatto che ai quattro geniali industriali modenesi "si legano tante esperienze imprenditoriali (dalle figurine all’editoria, fino al FotoMuseo e alle collezioni automobilistiche) che bene simboleggiano il tema della creatività".

Il percorso istituzionale nell’area a cui lavora l’assessorato ai Lavori pubblici di Modena insieme a quelli della Cultura e dello Sport è quindi giunto alla sua attuazione. Mentre proseguono i lavori – e si assegna il secondo stralcio per il completamento delle Passioni all’ex Enel – crescono anche i palazzi di appartamenti che affacceranno su piazza Panini. Dal 2019 un contratto tra il Comune e la società ’Parco della Creatività’ (i privati costruttori) prevede la realizzazione degli interventi pubblici da parte dei privati per un valore di oltre 8 milioni di euro che il Comune riconosce alla società attraverso il trasferimento della proprietà di aree del comparto più una somma di 2 milioni di euro. Le aree sono quella dell’ex Filovia destinata a ospitare la struttura commerciale e quelle in via Peretti dove già stanno nascendo le palazzine di 6 piani (ce ne sarà poi un’altra in Buon Pastore).

A ciò si aggiunge la riqualificazione, che realizzerà l’impresa Bacchelli di Modena, della storica e vincolata ’palazzina Sigonio’ a due passi dal futuro murales. Qui ci saranno probabilmente uffici.