L’ex area Esso trova un proprietario Trattativa per un nuovo parcheggio

Colpo di scena sull’ex area Esso: dopo mesi di trattative sulla vendita, si è giunti – poche settimane fa – ad un accordo tra la vecchia proprietà ed il privato che è riuscito ad aggiudicarsi il terreno. Fin dalla chiusura del distributore (diversi anni fa) gli occhi erano puntati sulle potenzialità di quell’area, che in molti a Pavullo – compresi praticamente tutti i candidati alle elezioni comunali del 2021 – vedevano come strategica ad accogliere un parcheggio a servizio del centro, dove ad oggi trovare un posto auto non è semplice. Questa possibilità, con l’acquisto da parte di un privato, sarebbe dunque sfumata? Da quanto emerge pare di no, visto che tra il Comune e il proprietario si starebbe negoziando per lasciare l’uso dell’area alla comunità. "La notizia è positiva perché, salvo imprevisti, entro l’autunno dovremmo riuscire a concretizzare la disponibilità dell’area per nuovi parcheggi a servizio del centro – spiega il sindaco Davide Venturelli –. Il mancato acquisto da parte del Comune non è perciò una mancata occasione, visto che siamo già in trattativa con il nuovo proprietario. La negoziazione per l’aggiudicazione dell’area aveva raggiunto cifre clamorose, ben oltre le disponibilità del Comune, ma ora l’opportunità è davvero importante". Era gennaio 2022 quando su un noto sito di vendite era apparso l’annuncio dell’ex area Esso. Pochi mesi più tardi, la stessa inserzione era scomparsa e non si avevano più avute notizie della vendita. Il Pd, più volte, aveva invocato un intervento da parte dell’Amministrazione, per non lasciarsi ‘sfuggire’ l’area: "Non è stata una mossa azzeccata pubblicizzare l’annuncio – punzecchia il sindaco –, perché questo ha fatto sì che l’offerta si alzasse. All’aggiudicazione si erano presentati in tanti, e la trattativa per il Comune era così sfumata".

Riccardo Pugliese