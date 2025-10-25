L’ex campo macerie sarà centro di addestramento

L’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, cui è stato assegnato in concessione dall’amministrazione comunale l’utilizzo del campo di via Mirandola 39/a (ex Coac), a Massa Finalese. La concessione è a titolo gratuito per 30 anni per assicurare stabilità al progetto di Croce Rossa che si farà carico di tutti gli oneri per la riqualificazione e funzionamento dell’area. È previsto, infatti, un cospicuo investimento da parte di Croce Rossa Italiana per la creazione di un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile e sostenibilità: un polo addestrativo certificato e garantito per unità cinofile e operatori speciali che assumerà la denominazione di "Campo Addestrativo Elpis – CRI Finale Emilia" ("elpis", termine greco che significa speranza). In particolare, il progetto integra e rende interoperabili: unità cinofile (UCI) per addestramento per la ricerca di persone in superficie e sotto le macerie; operatori UAS ((Unmanned Aerial System)/Droni per sviluppo di protocolli di ricerca combinata (cinofila e aerea) per dimezzare i tempi di bonifica e salvaguardia della sicurezza; operatori OPEM (Operatore CRI di Attività di Emergenza) e idraulica per formazione nel campo della logistica, allestimento campi base e soccorso in scenari di criticità idraulica (risposta diretta al rischio idrogeologico della zona). Grazie all’intervento di volontari del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale di Finale Emilia hanno già preso il via le operazioni e i primi lavori di riqualificazione.

Nell’area sarà realizzata una zona per l’addestramento cuccioli e per l’impiego dei droni, pensata come spazio di formazione di base e per esercitazioni di operatori UAS; un campo macerie, dove verranno riprodotti scenari di crollo e ricerca dispersi; un’area dedicata al campo addestramento tende, con spazi modulari per montaggio e gestione campi base, utile per la formazione integrata delle squadre di Protezione Civile. I fabbricati già esistenti nell’area verranno resi funzionali alle attività di supporto come strutture destinate a spogliatoi, locali di servizio e box per i cani, depositi per materiali e attrezzature, spazi per addestramento idrovore e spazi di accoglienza e logistica, per briefing e debriefing. "Il progetto – dice il sindaco Claudio Poletti – è davvero articolato e complesso, ma riqualificherà un’area abbandonata, rendendola un centro d’eccellenza per diverse attività di Protezione Civile".

Alberto Greco