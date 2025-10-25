Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sfratti e affitti breviSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
CronacaL’ex campo macerie sarà centro di addestramento
25 ott 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. L’ex campo macerie sarà centro di addestramento

L’ex campo macerie sarà centro di addestramento

Massa Finalese, lo gestiranno Protezione Civile e Cri. Verranno ricreati scenari di crollo per la ricerca persone e il soccorso feriti

Massa Finalese, lo gestiranno Protezione Civile e Cri. Verranno ricreati scenari di crollo per la ricerca persone e il soccorso feriti

Massa Finalese, lo gestiranno Protezione Civile e Cri. Verranno ricreati scenari di crollo per la ricerca persone e il soccorso feriti

L’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, cui è stato assegnato in concessione dall’amministrazione comunale l’utilizzo del campo di via Mirandola 39/a (ex Coac), a Massa Finalese. La concessione è a titolo gratuito per 30 anni per assicurare stabilità al progetto di Croce Rossa che si farà carico di tutti gli oneri per la riqualificazione e funzionamento dell’area. È previsto, infatti, un cospicuo investimento da parte di Croce Rossa Italiana per la creazione di un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile e sostenibilità: un polo addestrativo certificato e garantito per unità cinofile e operatori speciali che assumerà la denominazione di "Campo Addestrativo Elpis – CRI Finale Emilia" ("elpis", termine greco che significa speranza). In particolare, il progetto integra e rende interoperabili: unità cinofile (UCI) per addestramento per la ricerca di persone in superficie e sotto le macerie; operatori UAS ((Unmanned Aerial System)/Droni per sviluppo di protocolli di ricerca combinata (cinofila e aerea) per dimezzare i tempi di bonifica e salvaguardia della sicurezza; operatori OPEM (Operatore CRI di Attività di Emergenza) e idraulica per formazione nel campo della logistica, allestimento campi base e soccorso in scenari di criticità idraulica (risposta diretta al rischio idrogeologico della zona). Grazie all’intervento di volontari del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale di Finale Emilia hanno già preso il via le operazioni e i primi lavori di riqualificazione.

Nell’area sarà realizzata una zona per l’addestramento cuccioli e per l’impiego dei droni, pensata come spazio di formazione di base e per esercitazioni di operatori UAS; un campo macerie, dove verranno riprodotti scenari di crollo e ricerca dispersi; un’area dedicata al campo addestramento tende, con spazi modulari per montaggio e gestione campi base, utile per la formazione integrata delle squadre di Protezione Civile. I fabbricati già esistenti nell’area verranno resi funzionali alle attività di supporto come strutture destinate a spogliatoi, locali di servizio e box per i cani, depositi per materiali e attrezzature, spazi per addestramento idrovore e spazi di accoglienza e logistica, per briefing e debriefing. "Il progetto – dice il sindaco Claudio Poletti – è davvero articolato e complesso, ma riqualificherà un’area abbandonata, rendendola un centro d’eccellenza per diverse attività di Protezione Civile".

Alberto Greco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata