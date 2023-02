L’ex cinema diventa la casa dei giovani

Per l’ex cinema di San Cesario, il grande giorno è arrivato. A inizio settimana, prenderanno il via i lavori per la riqualificazione. Il progetto, del valore di 200.000 euro (la metà dei quali finanziati dalla Regione, il resto dal bilancio comunale), è stato presentato ieri dal sindaco Francesco Zuffi, alla presenza tra gli altri di diversi componenti del consiglio comunale, di Monia Guarino di Principi Attivi (la società incaricata di facilitare l’ingresso e le attività delle 4 associazioni che opereranno all’ex cinema) e di Marcella Isola, funzionario del servizio di rigenerazione urbana della Regione Emilia Romagna. "Il nostro obiettivo – ha spiegato il primo cittadino Zuffi – è quello di completare i lavori entro l’autunno di quest’anno. Andremo così a recuperare uno spazio in pieno centro storico che, come cinema, era chiuso da oltre vent’anni, e che ultimamente fungeva solo da deposito". Isola, da parte sua, ha aggiunto: "E’ una sfida investire su progetti che hanno un forte appeal per le associazioni". Chi si occuperà di fare attività all’interno di questo stabile, con incontri, iniziative, ed eventi? Le associazioni Accademia di Pan, Vivi San Ger, Centro culturale Almo e Filodrammatica modesta compagnia dell’arte. Come è stato spiegato dal sindaco Zuffi, peraltro, questo progetto permette di concretizzare la "Fase 2" del Progetto Giovani, ideato dal Comune durante l’emergenza covid per intercettare le esigenze dei giovani. Durante la Fase 1, i ragazzi tra i 12 e i 24 anni residenti a San Cesario (poco più di 800), erano stati invitati a rispondere a un questionario sulle loro esigenze e su quello che avrebbero voluto dal Comune. "Ha risposto – ha ricordato Zuffi – oltre il 50% degli interpellati, ci hanno dato un riscontro in 442. E molti hanno chiesto appunto dello spazio dell’ex cinema". Un fatto che è stato giudicato dal primo cittadino "molto positivo", per progettare contenuti all’interno della struttura (le 4 associazioni faranno infatti diverse attività per i ragazzi). Una volta riqualificata, la sala al piano terra potrà ospitare un centinaio di persone. Rimarrà per ora precluso l’accesso alla balconata superiore. Sono previste alcune iniziative presso l’ex cinema ancora a cantiere aperto, già da marzo.

Marco Pederzoli