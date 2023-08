L’ex pista di scattinaggio rinasce: balli, sport e ritrovo per i giovani

L’ex pista di scattinaggio di Pavullo tornerà presto a splendere e ad essere accessibile a chiunque, dai bambini agli anziani, dopo anni di abbandono. La promessa è di Pro Loco Pavullo e del Comune (proprietario), che insieme sono arrivati nei giorni scorsi ad un accordo per affidare l’area in gestione gratuita all’associazione fino al 31 dicembre 2025 (con possibilità di rinnovo per altri tre anni). Delle potenzialità dell’ex pista di scattinaggio, ritenuta strategica vista la vicinanza con il centro storico, si era già discusso nel corso della campagna per le Amministrative del 2021. Ora si potrebbe finalmente essere arrivati ad un punto di svolta, con Pro Loco che, dopo essersi fortemente interessata per tornare a far vivere questo importante spazio di aggregazione, presto inizierà gli interventi di sistemazione, poiché l’area si trova attualmente in un difficile stato di abbandono. "A suo tempo, avevamo già gestito per una ventina d’anni la pista utilizzata per lo scattinaggio, la pallavolo, il calcetto e il ballo liscio – spiega il presidente di Pro Loco Pavullo Claudio Bernardoni –. Le ragazze della nostra associazione, negli scorsi mesi, hanno insistito particolarmente per capire se ci fosse l’opportunità di averne di nuovo la gestione, e l’amministrazione comunale si è fatta trovare pronta cercando in tutti i modi di venirci incontro". L’area in questione comprende l’ex pista di scattinaggio, il campetto da basket sottostante, le gradinate e gli spogliatoi. Ma come sfruttarla? "Penso che la utilizzeremo per riproporre le attività di un tempo, quando era utilizzata da chiunque: i bambini potevano giocare in sicurezza, viste le recinzioni, e ogni mercoledì sera di luglio e agosto si superavano le mille presenze ballando il liscio, con gente affezionata all’appuntamento proveniente da tutta la provincia anche solo per mangiare e stare in compagnia. Giovedì avremo il consiglio direttivo dell’associazione – prosegue Bernardoni – per valutare le idee scaturite; intanto, un primo passo è stato fatto. Ho già individuato una persona che potrebbe gestire l’apertura e la chiusura dei cancelli.

Verranno ricollocati anche i canestri da basket. Ci piacerebbe poi valutare la sostituzione delle piastrelle con un manto in erba sintetica adatto allo sport, ma serviranno finanziamenti". "Riqualificare l’area era uno degli obiettivi che rientrano nell’ottica di una complessiva riqualificazione del centro – sottolineano il vicesindaco Alessandro Monti e l’assessore al Verde Massimo Vallicelli –. Pro Loco ora potrà prendersene cura, ripulendola e rimettendola in ordine. L’idea, innanzitutto, è cercare di renderla nuovamente un punto di ritrovo per giovani e anziani".

Riccardo Pugliese