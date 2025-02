L’ex Possanzini:: "Vogliamo imporre le nostre qualità"

C’è l’ex Davide Possanzini tra il Sassuolo e la volontà/necessità dei neroverdi di consolidare il proprio primato in classifica. In neroverde fu secondo di De Zerbi, il tecnico bresciano, che tuttavia si è messo in proprio, oggi allena il Mantova e aspetta gli uomini di Grosso al varco. Battuto solo da un rigore all’andata, l’allenatore del Mantova ha idee ben chiare rispetto alla gara che va in scena oggi al Martelli. La prima è che "il Sassuolo è una squadra forte, che gioca con idee e identità e si è ulteriormente rafforzata sul mercato di gennaio", la seconda che "sarà una partita difficilissima", la terza che "battere la capolista ci darebbe grande consapevolezza nei nostri mezzi". Si parte da quest’ultima, quindi, in quel di Mantova, per costruire i presupposti di un’impresa. "Ci siamo preparati nei minimi dettagli, cercando di lavorare su quello che non ha funzionato a Modena, dove ci è mancato un pizzico di attenzione nella gestione delle ripartenze, ma sappiamo cosa fare contro gli uomini di Grosso. La statura dell’avversario – aggiunge Possanzini – non cambierà il nostro modo di giocare. Contro squadre come il Sassuolo non puoi metterti dietro sperando di non prendere gol, ma devi provare a imporre le tue qualità. All’andata facemmo bene, salvo poi pagar dazio ad un nostro errore: affronteremo la gara con la stessa mentalità e la stessa voglia di fare bene".