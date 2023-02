"L’Ex Pro Latte polmone verde della Sacca"

"Nel progetto vi sia un grande parco e residenze per giovani famiglie". E’ il contenuto della mozione con cui il gruppo consiliare del Pd impegna il sindaco e la giunta a proseguire con urgenza, nei termini della presente consiliatura, il percorso di costruzione dell’accordo di programma inerente il proponente Cpc e l’area Ex Pro Latte per rilanciare la zona industriale privata, dismessa e degradata da troppi anni. I consiglieri comunali Pd Antonio Carpentieri, Federica Venturelli, Diego Lenzini e Ilaria Franchini, firmatari della mozione, chiedono che l’accordo di rigenerazione urbana sia costruito in maniera assolutamente coerente con gli obiettivi del nuovo Pug che punta alla valorizzazione e all’ampliamento del verde con miglioramento della permeabilità dei suoli; al rafforzamento della mobilità dolce e delle connessioni ciclabili e al contrasto alla povertà abitativa. Nell’ambito dello schema urbanistico dell’area ‘Ex Pro Latte’, il Pd chiede anche che l’amministrazione preveda la destinazione a dotazione verde pubblico e attrezzato di almeno un terzo della superficie complessiva (circa 10mila mq) nell’ottica non solo di allargare in continuità il parco pubblico Vittime di Utoya, ma anche di creare una ricucitura con gli altri elementi verdi lì adiacenti: orti pubblici Villaggio Europa e dotazione verde di via Norvegia. "Dopo oltre 20 anni di stallo si può finalmente superare il degrado dovuto alla crisi economica del 2008. Questa deve essere l’occasione per dotare il rione Sacca di un vero polmone green".