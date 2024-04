Lezione dedicata alla ’Primavera’

Sarà dedicata alla "Primavera" di Sandro Botticelli la "Lezione d’arte" in musica, in programma oggi alle 17 al piccolo teatro Alberione di via III febbraio, per iniziativa del Salotto Culturale, con la direzione artistica di Sabrina Gasparini. Il professor Claudio Corrado racconterà la nascita del celebre dipinto, realizzato attorno al 1480 e custodito agli Uffizi di Firenze: un simbolo del Rinascimento, una celebrazione dell’amore, della prosperità e dell’armonia, di cui saranno svelati anche curiosità e segreti. Questo viaggio nella storia dell’arte sarà accompagnato dalle note del maestro Raffaele D’Angelo.