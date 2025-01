Lezioni di innovazione. Fondazione Ago e Fem, educazione all’immagine per quasi 500 insegnanti

Sono 16 gli insegnanti di sei scuole superiori di Emilia-Romagna e Liguria che partecipano a Modena da oggi al winter camp dedicato al videostorytelling nell’ambito del progetto ’Out of the Frame. Educazione all’immagine tra innovazione e futuro’ che ha visto anche 460 docenti di tutta Italia, dalle scuole d’infanzia alle superiori, iscriversi ai corsi gratuiti on line iniziati in questi giorni. L’iniziativa è proposta da Fondazione AGO Modena Fabbriche culturali, Wonderful Education - Future Education Modena (FEM), in collaborazione con ANISA (l’Associazione nazionale degli insegnanti di Storia dell’arte) e Flash Future nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del merito.

I percorsi proposti – spiegano i promotori – incentivano la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla creazione dei contenuti visuali e mettono in connessione lo sviluppo di competenze scientifico-tecnologiche e umanistico-espressive, pensiero computazionale, informatica e competenze visuali di lettura, scrittura, comprensione ed elaborazione dell’immagine.

Il progetto promuove un utilizzo dei media visuali come luoghi di apprendimento profondo, personalizzato, attivo e consapevole. Docenti e studenti, quindi, possono sperimentare e acquisire specifiche competenze in diversi ambiti (digitali, comunicative, espressive, progettuali).

La tre giorni di winter camp, che si apre oggi a Palazzo Santa Margherita con una masterclass della visual artist e videomaker Debora Vrizzi, in collaborazione con Biografilm Festival, prevede anche specifici approfondimenti sulle tecniche di produzione video digitali (dalle riprese all’AI) che i docenti potranno poi mettere in pratica, con il supporto dei formatori, per produrre nuovi prodotti audiovisivi con gli studenti delle loro scuole, lavori che saranno quindi esposti a Fondazione AGO a maggio.