Lezioni di primo soccorso a scuola. Studenti imparano a salvare vite

Giovanissimi di Cavezzo coinvolti in un progetto di apprendimento dei primi rudimenti di pronto intervento, che li trasformerà, oltre che in apprendisti del soccorso sanitario, anche in cittadini più consapevoli e informati. Questa iniziativa ha preso avvio nei giorni scorsi, presso la scuola secondaria di primo grado, dove si è svolta una lezione teorico-pratica di "Scuola 118 – Sai salvare una vita", promosso dall’azienda Usl in collaborazione con i volontari del 118, del Progetto Defibrillatori e della Croce Blu. L’incontro ha visto coinvolte le tre classi seconde, che hanno partecipato ad una sessione durante la quale gli studenti hanno ricevuto nozioni elementari su come gestire una chiamata d’emergenza al 118, quali informazioni comunicare e come comportarsi in caso di situazioni che evidenziano persone in arresto cardiaco o in altre situazioni critiche.

Dopo la parte teorica, gli alunni, guidati sempre da operatori professionali e volontari esperti, hanno potuto esercitarsi nella sperimentazione delle principali manovre da effettuarsi durante il primo soccorso, tra cui la rianimazione cardiopolmonare (BLS), la posizione laterale di sicurezza e la manovra di Heimlich. Durante l’incontro è stato anche distribuito la mappa aggiornata dei defibrillatori (DAE) presenti sul territorio comunale. L’iniziativa, che ha goduto del patrocinio del Comune di Cavezzo, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto alle giovani generazioni, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione fin dai banchi di scuola.

Alberto Greco