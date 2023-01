"Lezioni di sci, già 200 ore perse I maestri diventino guide montane"

Delle cinquecento ore di insegnamento che in media un maestro di sci garantisce durante la stagione invernale, duecento se ne sono già andate in fumo. Bruciate da queste temperature che non mollano la presa e che impediscono di preparare le piste con la neve artificiale. Durante le feste natalizie sul Cimone avrà lavorato meno del 20% dei maestri; gli altri sono ‘emigrati’ sulle Dolomiti e all’estero. "Per natura siamo ottimisti e cerchiamo di trasmettere il buon umore, anche se comincia a farsi sentire il peso di questa situazione" dice Alessandro Biolchini, istruttore nazionale di sci alpino che fa parte di quella ristretta cerchia di istruttori della Fisi che formano i futuri maestri.

Il futuro di questa professione?

"Non più solo maestri di sci, ma maestri di montagna".

Biolchini, può un maestro di sci incrociare le braccia?

"No, stare fermi ad aspettare la neve non è nella nostra natura. Il periodo è molto duro: qualcuno, soprattutto i giovani, è andato in Alto Adige e all’estero dove c’è molta richiesta di maestri. In pochi hanno potuto far lezione grazie al miracolo compiuto dal consorzio del Cimone che è riuscito a innevare almeno una pista.

Gli altri si sono reinventati come guida e si sono messi a disposizione per soddisfare le richieste dei turisti che comunque hanno raggiunto il nostro Appennino".

La stagione è compromessa? "Già 200 ore in alta stagione sono andate perse. Durante le feste natalizie avrà lavorato il 20% dei maestri. Il problema naturalmente riguarda tutta la montagna che si deve riprogrammare non potendo più contare solo sulla neve. Tra Natale e Capodanno sono comunque arrivate tante famiglie e tanti turisti per i quali devono essere messi a disposizione diversi servizi anche in inverno, dalla piscina al tennis, dai maneggi alla ristorazione".

Anche la sua categoria deve rinnovarsi?

"Certo. Il mestiere ha bisogno di essere rivisto e completato con una formazione apposita, per poter offrire agli amanti della montagna servizi 365 giorni l’anno. Le scuole di sci devono diventare delle scuole di montagna per fare apprezzare meglio il paesaggio, per educare alla natura e all’ecologia, per accompagnare i turisti durante il trekking, il nordic walking o le passeggiate con le biciclette. Le alternative non mancano, basti pensare al lavoro fatto in queste settimane sulla pista da fondo alle Piane di Mocogno. È chiaro che serve un coordinamento maggiore tra tutti i protagonisti del comprensorio per educare meglio a un turismo che vada oltre la neve".

Questo garantirebbe lavoro anche ai maestri?

"Come Collegio dei maestri, assieme alla Regione Emilia-Romagna e agli istituti scolastici della zona, stiamo affinando un progetto che punta a educare alla montagna ed è rivolto proprio alle nuove generazioni e a chi vive in montagna che altrimenti se ne andrebbero in città in cerca di lavoro".

Un progetto a lunga scadenza, ma per il presente…

"Speriamo che arrivi almeno del freddo. Perché la gente, anche durante le feste di Natale, ha dimostrato di amare la montagna. Con un po’ di neve avremmo avuto il boom di turisti".

Paolo Tomassone