Lezioni e incontri. Ultima giornata

Continueranno fino a stasera gli appuntamenti del festivalfilosofia. Tra i filosofi di questa giornata ci sarà anche Umberto Galimberti, con il suo intervento dal titolo ’Senza parole’ (Carpi, Piazza Martiri, ore 11:30). Presente anche Michela Marzano, che discuterà delle trappole che si annidano nel linguaggio quando il consenso non è tale, ma è cedimento alla prepotenza (Sassuolo, Piazzale della Rosa, ore 16:30). Ci sarà anche Enzo Bianchi con ’Nominare il Creato’, un intervento dove mostrerà il modo in cui nel Genesi si dà il nome al Creato (Modena, Piazza Grande, ore 18). E poi Barbara Carnevali, con una lezione dal titolo ’Logo’ dedicata al segno di cui sono pervase la nostra società, (Carpi, Piazza Martiri, ore 18). Tante anche le mostre come ’La crociata dei bambini - Animazioni di un testo di Vinicio Capossela’ nel complesso di San Paolo.