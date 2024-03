Lezioni sospese per sensibilizzare sulla povertà sociale

Oggi e ieri lezioni sospese all’istituto Levi di Vignola, per sensibilizzare oltre 1.200 studenti sulle tematiche della lotta allo spreco alimentare e della povertà sociale. "L’iniziativa – spiega il dirigente Luigi Vaccari – è stata organizzata direttamente dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto. in collaborazione con l’associazione Ekonvoi, che gestisce l’emporio solidale Eko dell’Unione Terre di Castelli, permettendo la spesa, in questo semestre, a 170 famiglie". Il programma delle giornate prevede un primo momento di assemblea, poi una presentazione dell’emporio solidale, con cui la scuola ha attivato una collaborazione anche per gli stage di alternanza scuola-lavoro. A seguire, la proiezione del film "Non morirò di fame" del regista Umberto Spinazzola con successiva discussione alla presenza del produttore Alessandro Borrelli.