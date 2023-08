"L’ho visto mentre andava verso il Panaro"

"Erano poco dopo le 20, ci si vedeva ancora, io stavo dando da mangiare alle galline, lui è passato e mi ha detto che mi stava cercando mia moglie; poi si è diretto verso il fiume. Gli ho chiesto dove stava andando e mi ha detto che andava a pescare. Poi non l’ho più visto. Alle 23 è venuta mia nuora a dirmi che non si trovava più Luca". A parlare, con la voce rotta dall’emozione è Pasquale Nardiello (nella foto), vicino di casa di Gianluca Cremonini, annegato giovedì notte nelle acque del Panaro. Le due abitazioni, isolate ma poco distanti dalla Panaria Bassa in una zona verde quasi a ridosso del Panaro tra Navicello e Villavara, sono separate solo da una recinzione. "Gli piaceva la pesca e ogni tanto andava a pescare lì nel fiume – prosegue l’uomo - Era una persona educata, che non dava fastidio a nessuno. Io è dal 1980 che abito qui, lui è venuto qui con la madre, il padre, la sorella e il fratello, dopo che sono morti il nonno e la zia che vivevano qui prima. Ora abitava con la sua compagna. Conduceva una vita tranquilla – conclude Pasquale – tutto casa e lavoro, una brava persona".

Emanuela Zanasi