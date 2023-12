L’Hospice San Martino è realtà: "Si occuperà dei malati terminali"

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola accompagnerà per mano la realizzazione a San Possidonio, in località Budrighello, dove fino agli anni Sessanta c’era una fornace, dell’Hospice San Martino. Dopo l’annuncio del suo presidente Francesco Vincenzi, che l’ente erogherà un milione di euro per la realizzazione di una struttura che accolga pazienti oncologici con malattie in fase avanzata e progressiva e sostenere le loro famiglie, si fa concreto e vicino l’avvio dei lavori. "Il contributo erogato a favore della Fondazione Hospice San Martino – ha dichiarato Vincenzi – rappresenta in modo coerente quella che è la mission di una Fondazione bancaria ovvero essere dotati di visione prospettica in grado di orientare gli interventi sui territori di riferimento". Concepita come una suggestione nel lontano 2009, ora finalmente il sogno di un Hospice, che si occupi della presa in carico di malati terminali accompagnandoli dignitosamente nel loro tribolato percorso, coltivata fin dal 2017 da Asp Comuni Modenesi Area Nord insieme all’Associazione Malati Oncologici di Carpi e all’Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord con la costituzione della Fondazione Hospice San Martino, sta per diventare realtà. Nonostante i suoi costi siano lievitati a 5,3 milioni e siano stati messi assieme fondi per 3,3 milioni, le opere entro il 2024 potranno già partire grazie ad un mutuo per la somma rimanente, ma confidando soprattutto sulla pronta e provvidenziale generosità del territorio. "Questo rilevante contributo – ha evidenziato il presidente della Fondazione Hospice San Martino, Daniele Monari – costituisce davvero una pietra angolare, decisiva, unitamente agli apporti dei soci promotori fondatori". Al definitivo completamento del recupero dell’ex fornace Hoffmann contribuirà anche la Regione, che attraverso l’assessore Raffaele Donini si è impegnata ad erogare 2 milioni di euro.

Alberto Greco