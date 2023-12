’Liberatutti’ al Volmer-Fregni

Vincere, sempre, a qualsiasi costo. Ma lo sport non è, o non dovrebbe anche essere, prima di tutto, gioco? Ruota attorno a questo interrogativo che indaga a fondo sul mondo sportivo e le sue relazioni la commedia ’Liberatutti’ (foto), nell’adattamento di ScenaMadre, questa sera alle 20.45 al Teatro Volmer Fregni di San Prospero. Seconda proposta del cartellone di questa terza stagione del piccolo comune dell’Area Nord, ’Liberatutti’ vuole ridere e far ridere di certi aspetti dello sport, di alcune cose che si sentono e si vedono negli spogliatoi, in campo, nei film e sui giornali sportivi e che, senza volerlo, hanno un notevole potenziale comico, perché sono quasi sempre parole e azioni spinte all’eccesso. Dalla scuola agli hobby, fino alle relazioni affettive, oggi tutto viene vissuto come competizione, un’occasione irrinunciabile per affermare il proprio valore rispetto agli altri, in un’eterna gara. Selezione In-Box verde 2023, ’Liberatutti’ scritto e diretto da Marta Abate e Michelangelo Frola, porta sul palco giovani attori come Simone Benelli, Francesco Fontana, Damiano Grondona, Chiara Leugio e Sofia Pagano. Ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni potranno acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 2 euro. Consigliata la prenotazione.

Alberto Greco