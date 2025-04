Liberazione Il suono della ’Memoria sommersa’

C’è la memoria che rimane nascosta, chiusa, privata, prigioniera del passato, dunque rinuncia al presente, e c’è invece il ricordo capace di aprire la strada al futuro, alla novità e al cambiamento. È una ’Memoria sommersa’ quella che la Gioventù Musicale proporrà stasera alle 20.30 alla chiesa di San Carlo, con una nuova opera concepita nell’80° anniversario della Liberazione: andrà in scena con la voce recitante di Marina Meinero (che firma anche la drammaturgia), le coreografie di Martina Monaco per i danzatori di Sted Modena, i video di Francesco Rossi, e l’esecuzione musicale dell’Ensemble Forma Libera, con Andrea Vecchiato, flauto, Cosimo Linoci, clarinetto, Davide Moro, violino, Anna Freschi, violoncello e Luca Benatti, pianoforte.

’Memoria sommersa’ prende spunto da ’Vineta’, un racconto breve di Selma Lagerlöf, la prima donna che venne insignita del premio Nobel per la letteratura. Vi si narra di una giovane che perde il suo amore in mare, e le lettere d’amore del marinaio naufragano con lui: "Marina Meinero – viene spiegato – riscrive la storia di questo navigante, per far riemergere dall’oceano del tempo le parola dei soldati al fronte, tutti i fronti, in un percorso che dall’individuo si proietta fino al sentimento universale dell’uomo".

Il testo verrà sottolineato da alcune pagine musicali di profonda intensità, come il ’Quaderno musicale di Annalibera’ che Luigi Dallapiccola (di cui si ricorda il 50° della scomparsa) compose nel 1952 dedicando alla figlia nata nel dicembre 1944, che nel nome portava proprio la memoria della liberazione di Firenze. Questo brano storico entrerà in dialogo con nuove composizioni commissionate dalla Gmi a compositori in residenza della stagione 2024 - 2025, Livia Malossi Bottignole e Daniele Bisi. Per questo spettacolo è previsto l’ingresso a pagamento: biglietti da 7 a 13 euro.

La giornata proposta dalla Gmi inizierà già alle 18.30, sempre alla chiesa di San Carlo (in questo caso con ingresso gratuito) con la terza tappa dell’omaggio a Luciano Berio, nel centenario della nascita. Martino Traversa, compositore e presidente della Fondazione Prometeo, terrà una lezione concerto che verrà impreziosita dall’esecuzione musicale (a cura dell’Ensemble Forma Libera, con il mezzosoprano Francesca Sartorato) di tre opere di Berio, le ’Quattro canzoni popolari’, la ’Sequenza I’ per flauto, e ’O King’ per mezzosoprano e cinque strumenti. "Sarà come un viaggio attraverso la mente complessa e affascinante di uno dei più importanti musicisti del XX secolo – sottolineano i curatori dell’evento –. Nel musicista Berio si congiungono l’interesse per l’avanguardia di origine europea e la curiosità di scoprire il potenziale espressivo del mezzo elettronico. Grazie al Berio umanista si spingono un passo più in là le relazioni tra musica e letteratura".