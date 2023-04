Liberazione, la retorica fa male "Manca lo spirito antifascista Meno cerimonie, più riflessioni"

di Walter Bellisi

"La nostra Costituzione è assolutamente antifascista... tuttavia gridare ‘fascismo, fascismo’ o ‘dimissioni, dimissioni’ di chi con una certa regolarità fa delle affermazioni sconcertanti, non mi pare la soluzione". Parole di Matteo Manfredini, nuovo direttore del Museo di Montefiorino, esperto storico e saggista originario di Carpineti nel reggiano, con esperienza decennale presso istituti internazionali, compresi tre anni trascorsi presso il Museo della storia europea a Bruxelles, autore di saggi storici e testi teatrali, fra questi anche ’l’Ultima notte a Montefiorino’. Ogni anno, il 25 aprile riaffiorano distinguo.

"La seconda guerra mondiale è stata la più grande tragedia europea dopo le guerre di religione e ci sono ferite ancora aperte. Purtroppo ancora non esiste una memoria condivisa ma esiste una storia, e andrebbe studiata. Si fa molta confusione fra storia e memoria. La memoria può anche essere diversa per tutti. Ma la storia si basa sulla ricerca, sull’analisi delle fonti, sul metodo scientifico. Senza dimenticare che non si può mai tracciare un punto definitivo. E noi, come museo di Montefiorino, vogliamo continuare a fare ricerca. Vogliamo coinvolgere i ragazzi che si stanno laureando, abbiamo documenti d’archivio importanti prodotti durante quel mese e mezzo che non sono ancora stati studiati".

Lei poco fa ha usato il termine retorica, perché?

"Quando si parla di questo tema bisogna cercare di non scadere nella retorica. Altrimenti lo stesso 25 aprile diventa solo una cerimonia laica, abituiamoci alla riflessione, alla comprensione degli eventi. C’è molto lavoro da fare".

Che cosa non è stato fatto?

"Lei prima citava affermazioni di cariche dello Stato che sembrano proprio non volere riconoscere il valore della resistenza. Allora io faccio un passo di lato e invece di attaccare provo a riflettere. Cosa é andato storto? Istituzioni, organizzazioni, associazioni che negli anni avrebbero dovuto divulgare, educare e proteggere il valore dell’antifascismo, forse hanno sbagliato in qualcosa? È stata usata troppa retorica? Non é stata ascoltata la voce di chi poneva domande (magari i più giovani). Mi pongo questi interrogativi proprio in quanto direttore di un museo sulla resistenza. Credo sia necessario lavorare anche su questo lato, non andare solo all’attacco".

Montefiorino è stato il primo tra i più noti territori italiani che riuscirono a liberarsi militarmente dall’occupazione nazifascista, avviando una esperienza di autogoverno democratico.

"Il caso di Montefiorino è stato qualcosa di straordinario, anche se è durato molto poco, una grande reazione della montagna, un piccolo esercito che ha gravitato quassù. Ma non dobbiamo dipingere un quadro mitico ed eroico: dal punto di vista militare aveva dei limiti enormi e, infatti, quando i tedeschi decisero di annientarlo in tre giorni lo fecero".

Il Museo di Montefiorino ha un respiro europeo?

"A Montefiorino, come in altri luoghi, durante la resistenza combatterono anche disertori dell’esercito nazista. Molti di loro stranieri. Istoreco porta spesso persone che vengono dalla Germania in visita al Museo e quando vengono io sono molto contento, perché dobbiamo allargarci e uscire dalla dinamica di Museo di Modena, Museo di Reggio, Museo della Valle del Secchia. Noi vogliamo aprirci all’Europa. Stiamo cercando di lavorare con le scuole, sui giovani. Vogliamo fare formazione. Abbiamo molti progetti per il futuro e stiamo cercando, assieme all’Amministrazione comunale, di fare un percorso che porti all’80esimo anniversario della zona libera di Montefiorino, che sarà l’anno prossimo. Il museo di Montefiorino non appartiene solo a Montefiorino, ma alla storia d’Europa".