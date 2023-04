Liberazione, omaggio alle vittime dell’incidente in piazza Martiri

Come ogni anno, in occasione del giorno della Liberazione, ieri mattina è stata commemorata anche la strage che si è consumata il 25 aprile 2011 in piazza Martiri, quando un’automobile è piombata sulle persone in attesa del passaggio del corteo della Festa di Liberazione.

Un’anziana, quel giorno, dopo aver imboccato la piazza, perse il controllo della propria Fiat Panda durante una manovra, andando a schiantarsi contro un lampione al centro di piazza Martiri, finendo per travolgere e uccidere tre persone che si trovavano quasi al centro della piazza, i pensionati carpigiani Gianfranco Bencivenni, Enzo Grossi e Gianni Faglioni.

Come ogni anno da quel terribile giorno, anche ieri mattina, il sindaco Alberto Bellelli, alla presenza dei familiari delle vittime, e del vicario generale della Diocesi, monsignor Ermenegildo Manicardi, ha deposto dei fiori innanzi al palo sul rialzato di piazza Martiri, simbolo della tragedia.

Nel 2018 in tribunale a Modena si è tenuta l’ultima udienza del processo penale per omicidio colposo a carico della automobilista, all’epoca dei fatti 73enne, terminata con la condanna in primo grado a un anno e otto mesi, pena sospesa con la condizionale.

