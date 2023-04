Liberazione, trekking storico e omaggio a Allegretti

Liberazione ed Europa unita saranno i due i grandi temi che animeranno il calendario delle celebrazioni per il 25 aprile a Vignola. Nello specifico, martedì 25 aprile è in programma la cerimonia di commemorazione del 78esimo anniversario della Liberazione. Alle 9 verrà celebrata la messa presso la chiesa plebana. Alle 9,45 il ritrovo dei partecipanti al corteo che sfilerà per le vie cittadine con l’accompagnamento della Banda musicale di Marano. Corone verranno depositate in piazza Garibaldi presso la lapide che ricorda Mario Allegretti, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, e sotto il portico della Bper per omaggiare la lapide in onore del partigiano Alcide Martinelli, barbaramente impiccato in piazza.

Infine l’arrivo del corteo al parco della villa municipale dove si concluderà la cerimonia con gli interventi della sindaca di Vignola Emilia Muratori e di Metella Montanari dell’Istituto storico di Modena.

Il 27 aprile alle 20,30, nella biblioteca comunale, presentazione del libro "Modena, l’amore e la guerra" di Giovanna Gentilini. Sabato 29 aprile, al Teatro Cantelli di Vignola, andrà in scena "256 secondi, piovono bombe!", spettacolo scritto e diretto da Cesare Gallarini. Sempre presso la biblioteca comunale, dal 29 aprile al 9 maggio, verrà allestita la mostra "Ventotene e l’esperienza del confino".

Domenica 30 aprile alle 9,30 trekking storico con Daniel Degli esposti e Paola Gemelli. Partenza e ritorno nel piazzale della Coop I Ciliegi. Infine, martedì 9 maggio alle 20,30, presso la sala dei Contrari della rocca di Vignola, è in programma la conferenza-spettacolo "Anime ribelli" sulle figure di Ada Rossi e Ursula Hirshmann, pioniere e madri dell’Europa.

