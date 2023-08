’Libere Oscillazioni’, Germana Bartoli fra le protagoniste

L’artista modenese Germana Bartoli (foto) è fra le protagoniste di ’Libere Oscillazioni’, la collettiva di pittura tutta al femminile in corso a Lucca, nella Casermetta di Santa Croce (Mura Urbane).

La mostra che si svolge nella città toscana e che raccoglie opere di sei autrici, sta registrando ampio consenso da parte dei visitatori, tra cui molti turisti stranieri, e della critica. "Per me – dice Germana Bartoli in merito all’esposizione in corso a Lucca –, si tratta di una grande soddisfazione, sia perché è un onore partecipare a questa iniziativa, sia perché ho potuto proporre al pubblico anche opere recenti, ricevendo giudizi molto positivi"R. La mostra ’Libere Oscillazioni’ rimarrà aperta al pubblico fino al 2 settembre.