Libri, convegni, mostre e sport. Vari eventi nel segno della mimosa

Modena si prepara a ospitare un ricco programma di iniziative in occasione della Giornata della Donna, con più di quindici eventi promossi dal Comune e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità, che vedono il coinvolgimento di scuole, associazioni, ordini professionali e realtà di tutto il territorio. Un filo conduttore lega tutti gli appuntamenti: "il coraggio di seguire i propri desideri libere dal giudizio, gli occhi verso il futuro, l’amicizia, il conforto reciproco, e poi la centralità del corpo, il riconoscimento del proprio sguardo e pensiero in diversi ambiti, come educazione, lavoro, scienza, sport, con la consapevolezza dei propri diritti e tutele".

Si parte mercoledì 5 marzo, con la presentazione alle 12 del libro ‘Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto’ all’Università di Modena e Reggio Emilia. Giovedì 7 marzo, Confcommercio ospita un convegno sulle donne della Polizia di Stato alle 9.30, mentre in Biblioteca Bocchi alle 10 verrà presentato il bando ‘La moda contro la violenza sulle donne’. Alle 14.30, alla casa circondariale Sant’Anna, si terrà una lettura di poesie di Alda Merini dedicata alle detenute, mentre all’Aula Convegni Unimore si discuterà del ruolo delle donne nell’avvocatura a partire dalle 14.45. La giornata si chiude con un incontro su imprenditoria e innovazione femminile a SpazioF e una proiezione del documentario ‘Il Popolo delle Donne’ al Drama Teatro alle 21.

Venerdì 8 marzo, la giornata simbolo delle celebrazioni, si apre con il lancio della campagna online ‘Colmare il Gender Gap non è una scelta, è una responsabilità’. Segue ‘Festa della Donna… a colpi di trick’ e la ‘Pagaiata dell’8 marzo’ ai Laghi Curiel di Campogalliano. Al chiostro della Biblioteca Delfini verrà inaugurata la mostra ‘Sui pedali’, che racconta la resistenza femminile durante la Seconda guerra mondiale. Immancabili i banchetti dell’Udi per la tradizionale vendita della mimosa in Piazza Mazzini. Nel pomeriggio, gli appassionati di sport potranno partecipare alla gara podistica ‘Donne in corsa’, mentre alle 19, il Teatro Storchi ospiterà ‘Lettera a una ragazza del futuro’ con Concita De Gregorio ed Erica Mou. Per i più piccoli si terrà un laboratorio a cura della Fondazione Ago Modena. A chiudere una cena al Circolo Arci Civica, dal titolo ‘Mangiare la foglia. Il cibo e la donna’.

Gli eventi proseguono nel weekend: sabato 9 marzo, nei quartieri Sacca e Crocetta si potrà partecipare al percorso guidato ‘Donne di Modena - Cittadine e cittadin? oggi’, mentre al Ristorante Roots si parlerà di ‘Luoghi che nutrono’, un viaggio tra le geografie femminili della città. Gli eventi continueranno per tutto il mese con incontri di vario genere: tra proiezioni di film, presentazioni di libri, laboratori e convegni. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico, alcuni con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni: 059 2136021 – modena.emiliaromagnateatro.com

o. fi.