Libri, documenti e fotografie Così Mirandola ricorda Morselli

MIRANDOLA

Storico collaboratore de "Il Resto del Carlino" di cui è stato per decenni, dal 1966, corrispondente da Mirandola, la città di Mirandola ha deciso di ricordare Giuseppe Morselli a 10 anni dalla scomparsa. A lui, che non è stato solo un pubblicista e giornalista delle vicende passate, ma una figura che si è identificata nel profondo con la storia, la cultura e le tradizioni della Bassa, l’Associazione Amici della Consulta APS e il Comitato Sala Trionfini hanno deciso di tributargli un omaggio. In accordo con la famiglia verrà commemorato con la deposizione di un omaggio floreale sulla sua tomba nel cimitero di Cavezzo, dove è nato il 22 marzo 1932, e dove riposa dopo la morte avvenuta a Marina Romea (RA) il 20 agosto 2013, all’età di 81 anni. Quindi dal 9 al 24 settembre 2023, presso la Sala Trionfini verrà allestita una Mostra con fotografie, documenti, ricordi e tutti i suoi libri. Immensa la sua produzione giornalistica e anche la sua attività, spese per far conoscere il territorio, le sue genti, i suoi cambiamenti attraverso numerose collaborazioni con quotidiani, oltre al Carlino, anche con "La Gazzetta di Modena", "Il Giorno", "La Gazzetta dello Sport", "Giornale d’Italia", oltre che al quotidiano sportivo "Stadio - Corriere dello Sport", "L’Indicatore Mirandolese", la rivista "A1 Modena".

È stato direttore responsabile della rivista mensile nazionale "La Carne", successivamente ridenominata "Foodmeat", e ha diretto anche la rivista "la Bottega della Salumeria" e collaborato con la rivista "Modena Mondo". Importanti le sue presenze televisive per "Quitelemodena" e "Antenna 1" di Carpi. Prima di dedicarsi interamente al giornalismo era stato insegnante elementare.

Alberto Greco