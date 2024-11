Libri, foto ed esposizioni

C’è tempo fino a domenica per visitare la mostra ‘Una Vita da Oscar, opere e record dell’irrefrenabile Oscar Sacchi’, dedicata al vignettista carpigiano Oscar Sacchi al Pac-Polo Artistico Culturale di Novi (viale G. di Vittorio 30). In occasione della chiusura, alle 16, la giornalista Maria Silvia Cabri presenterà il libro ‘Vent’anni senza lira (e pochi euro)’ di Dino Aloi e Oscar Sacchi (edizioni Il Pennino), alla presenza dell’autore Oscar Sacchi e degli organizzatori della mostra Daniel Bund e Andrea Saltini. Dall’inaugurazione dello scorso 10 novembre, l’esposizione ha registrato un’affluenza straordinaria, testimoniando l’interesse crescente del pubblico verso l’arte contemporanea e gli eventi culturali, e attirato visitatori di ogni età che hanno potuto apprezzare un’ampia selezione di opere e ‘collezioni’: illustrazioni, vignette, foto, cimeli e libri che hanno suscitato intense emozioni e riflessioni. "È bello vedere così tante persone entusiaste e coinvolte – afferma Oscar Sacchi –. L’arte ha il potere di unire le persone e di farci interrogare sul nostro tempo. Spero che la mia mostra possa ispirare e stimolare un dialogo costruttivo tra passato e nuove generazioni". L’esposizione è stata arricchita anche da eventi collaterali come il concerto di Giulia Tosoni e le mattinate dedicate alle scuole medie di Novi nelle quali i ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere Oscar ed ascoltare alcuni dei suoi straordinari aneddoti.