Libri in prestito o in dono alle famiglie in difficoltà

Si chiama ‘Libri liberi’ l’iniziativa in corso al ‘Borgofortino’ (la sede dei servizi sociali dove vengono ricevute le famiglie) per diffondere la lettura fra gli utenti dei servizi sociali: ‘liberi’ perché i volumi, esposti su tavoli e scaffali lungo il corridoio, possono essere presi liberamente e portati a casa, come dono, ma anche – è capitato – come prestito, restituito dopo la lettura. Libri nuovi, o comunque in ottimo stato di conservazione, giunti alla struttura comunale per donazioni di privati. Volumi per ogni età, ma con particolare attenzione per l’infanzia perché, spiega Ramona Vai, responsabile Area Adulti e famiglie, "per il mio gruppo di lavoro i libri sono piccoli raggi di luce nella vita di grandi e piccini, soprattutto validi alleati per contrastare le diseguaglianze sociali e portare un po’ di felicità. Un libro è un buon compagno di viaggio e ha molto da sussurrare al cuore del lettore. Consola, incoraggia e tanto altro".

L’iniziativa è rivolta a chiunque varchi la soglia dello stabile di viale Carducci 32, ma pensata in particolare per quelle famiglie in difficoltà economica dove acquistare libri può essere un problema, come sottolinea Tamara Calzolari, assessora al Sociale: "La povertà educativa spesso è uno degli aspetti che determina minori opportunità di successo professionale e di conseguenza fragilità economica per il nucleo familiare: con questo piccolo gesto vogliamo seminare la voglia di avvicinarsi alla cultura proprio in quei nuclei fragili, per provare a invertire una rotta che spesso rende ereditaria la situazione di povertà". "Abbiamo nuclei che seguiamo da tre generazioni – prosegue l’assessore Calzolari -. Purtroppo ci sono condizioni di svantaggio che si perpetuano. Il nostro obiettivo è stimolare i giovani a investire sulla loro cultura e aprirsi a nuove possibilità, anche nell’ottica di portare a compimento un percorso di studi alle superiori". ‘Libri liberi’ è cominciata in queste settimane ma non terminerà con le feste di fine anno: diventerà un progetto permanente, alimentato da chiunque voglia contribuire donando libri ben conservati, e potrebbe estendersi ad altre strutture dei Servizi sociali.

Maria Silvia Cabri