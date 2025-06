Libri liberi per la città. È caccia alle storie

Sono più di venti i libri per bambini e ragazzi che sono stati ‘liberati’ per le vie di Carpi grazie all’iniziativa di bookcrossing ideata dallo scrittore Francesco Natale. I volumi dell’autore carpigiano, classe 2003, tutti autografati, sono stati disseminati in luoghi pubblici della città, in attesa di essere scoperti da lettori curiosi e appassionati. Ogni copia porta con sé un foglietto di accompagnamento che spiega l’iniziativa e invita i lettori a inviare un commento o una riflessione all’indirizzo e-mail dedicato info@francesconataleweb.it.

"Un gesto semplice, ma carico di significato – afferma Francesco Natale - che trasforma il libro in un messaggio culturale da condividere e far circolare. Credo profondamente che diffondere cultura sia un rivoluzionario atto di bellezza e responsabilità. Una città piena di libri è una città più viva, più consapevole, più bella. Con questa iniziativa voglio regalare storie, emozioni e spunti di riflessione ai più giovani, nella speranza che ogni libro trovato diventi una piccola scintilla di curiosità".

Sale la curiosità sul dove i volumi sono stati ‘liberati’: "I libri sono stati collocati soprattutto in centro storico – spiega Natale - ma è possibile trovare copie anche sulle panchine di parchi in periferia. Un paio di volumi sono invece stati donati al Falco Magico e presto saranno sugli scaffali della biblioteca comunale per ragazzi". Infine, un auspicio dell’autore dei testi: "Sarebbe bello che i libri continuassero a circolare tra i lettori. Lo spirito di questo bookcrossing è proprio incentrato sulla condivisione della cultura".

Giornalista pubblicista, scrittore e conduttore radiofonico, Natale, 22 anni, con i suoi programmi web ha scalato le classifiche di podcast. Tra i suoi progetti anche ‘Liber’, podcast in cui ha intervistato personaggi dal calibro di Paolo Crepet, Aldo Cazzullo e Massimo Cacciari.

m.s.c.